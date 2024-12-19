Якщо ви помітили, що ножі вашої м'ясорубки вже давно не такі гострі, як вам хотілося б, не поспішайте замінювати прилад чи нести його до майстра, повідомляє 24 Канал з посиланням на MOYO. Насправді ви можете наточити ножі самостійно.

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Як часто потрібно заточувати ножі м'ясорубки

Тут все дуже сильно залежить від обсягу робіт. Якщо ви використовуєте м'ясорубку дуже часто, наприклад, кожні кілька днів, тоді леза триматимуть гостроту всього пів року. Ось кілька ознак, що настав час наточити леза у м'ясорубці.

М'ясо складніше йде вглиб горловини.

М'ясорубка видає характерний поскрипуючий звук.

Гострі частини леза стали округлими.

Наточити леза м'ясорубки можна у кілька різних способів.



М'ясорубку потрібно час від часу заточувати / Фото Pexels

Використайте наждачний папір

Це – досить безпечний спосіб зробити прилад гострішим. Приготуйте кілька листів наждачки різної щільності та місткість з водою. Заточування потрібно проводити на пласкій та рівній поверхні.

Візьміть лист з найбільшою зернистістю та притисніть деталь різальною частиною. Водіть бік леза кілька хвилин колами по листу. Після цього процедуру потрібно повторити з дрібнішим наждачним папером.

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Точильний камінь

Такий камінчик можна купити у будь-якому господарському магазині. Він настільки універсальний, що ним заточити можна практично все. Головне, притискайте лезо до каменя дуже легко, без здавлювання, інакше його можна зламати.