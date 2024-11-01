Коли ми нарізаємо цибулю, то запускаємо цілу серію хімічних реакцій, повідомляє 24 Канал. Ефект сльозоточивості очей відбувається через клітинну структуру цибулі. Якщо вона пошкоджується ножем й розрізається, то фермент та амінокислота поєднуються, утворюючи сполуки сірки, яка посилає пари в повітря.

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Реакція з вологою у наших очах утворює невелику кількість сірчаної кислоти, яка подразнює рогівку та призводить до сльозотечі. Кажуть, що "цибулеві сльози" є корисними, оскільки слізні залози починають активно працювати й виконують роль бактерицидного засобу й пом’якшують очі. Однак неприємні відчуття все ж таки не дуже тішать, тому є кілька варіантів, які допоможуть уникнути сліз.

Охолодіть цибулю

Холодна цибуля знижує виділення газу, тому перед тим, як готувати страву – поставте її в морозильну камеру на 20 хвилин. В іншому випадку, перед приготуванням варто сполоснути дуже холодною водою.

Увімкніть конфорку

Палаюча конфорка створює вогонь, який здатен знизити концентрацію речовин, які дратують слизову.

Змочіть лезо у воді

Вода допоможе трохи знизити розповсюдження газу, тож періодично змочуйте лезо, якщо треба нарізати багато цибулі.



Корисні поради, які допоможуть уникнути сліз / Фото Pexels

Наріжте лимон

Кажуть, що якщо паралельно різати лимон чи проводити лезом ножа по м’якоті лимона, то можна нейтралізувати дію газу.

Жуйте жувальну гумку

Під час жування ментолової чи будь-якої іншої жуйки, ми видихаємо ротом. Тоді речовинам, які підсилюють сльозотечу важко буде дістатися до слизових.

Налийте в чашку окріп

Поруч з собою поставте чашку з окропом. Пар здатен знизити концентрацію дратівливих речовин у повітрі.