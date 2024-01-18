Щоб зберегти здоров’я в зимову пору, важливо вдягати на себе кілька шарів одягу. Обирайте його з натуральних тканин чи спеціальних матеріалів.
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Ваш правильний зимовий образ має складатися з трьох шарів:
- Білизна (спідниця білизна, колготки, шкарпетки та термобілизна – лонгслів та лосини);
- Середній шар (светр чи кардиган, штани, джинси);
- Верхній одяг (пуховик, дублянка, шапка, шарф, рукавиці, чоботи).
Щодо одягу – розібралися, втім зверніть увагу на інші цінні поради, які допоможуть вам зберегти тепло та не піддатися переохолодженню на вулиці.
Не залишайте відкритими кінцівки
Забудьте про модний вихід без шапки чи рукавиць. У морозяну погоду – це геть недоцільне рішення. Через оголені долоні чи голову ви втрачаєте тепло та можете захворіти. Від мінусової температури волосся стане ламким.
Обирайте взуття з товстою підошвою
Ваше зимове взуття повинно бути трішки просторим, щоб не стискати ногу і підтримувати нормальний кровообіг. Також обирайте чоботи з товстою підошвою.
Рухайтеся, щоб не змерзнути
Не стійте довго на морозі. Ходіть, оскільки рухи допоможуть прискорити кровообіг, тож ви не змерзнете.
Поради, які допоможуть вберегтися від переохолодження / Фото Pexels
Поїжте перед виходом на вулицю
Наш організм використовує більше енергії в зимову пору, тож частіше вживайте їжу, щоб підтримувати нормальну температуру. Перед виходом на вулицю з’їжте теплу їжу.
Пече шкіра – зайдіть в приміщення
Печіння шкіри та почервоніння – це ознака обмороження. Якщо вас печуть руки чи щоки, то зайдіть в тепле місце – магазин чи кав’ярню.
Не носіть металеві прикраси
Метал дуже швидко охолоджується, а кільця сповільнюють рух крові у пальцях, тож вони можуть швидко змерзнути. Відкладіть носіння металевих прикрас на теплу пору року.
Поради, які допоможуть вберегтися від переохолодження / Фото Центру громадського здоров'я МОЗ України
Не вживайте алкоголь та не куріть
Алкоголь призводить до втрати тепла, а куріння зменшує швидкість кровообігу в кінцівках, тож робить їх більш уразливими до морозу.
Не забувайте про термос з напоєм
Якщо знаєте, що вас доведеться багато часу пробути на вулиці, візьміть з собою чай в термосі та вживайте, коли треба зігрітися.