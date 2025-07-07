Перевірити авокадо на стиглість досить просто – варто тільки злегка натиснути на нього, і все стане очевидно, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, визначити, чи авокадо часом не коричневе всередині, вже трохи складніше.

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Як обрати не коричневе авокадо?

Шеф-кухар Крістіан Фехер переконаний, що весь секрет криється у верхівці фрукта. Спершу вам потрібно знайти авокадо, що має полодніжку. Після цього зніміть її, і якщо дірочка, що залишається, гарна та яскраво-зелена – тоді 99%, що авокадо буде зеленим і всередині.

Втім, якщо пляма під стеблом вже має коричневий вигляд – подумайте двічі перед тим, як брати авокадо. А ось якщо на маленькій дірочці під плодоніжкою є коричневі плями, тоді ви маєте 50% шансу отримати зелене і гарне авокадо, і таку ж ймовірність взяти коричневе.



Обрати зелене авокадо дуже просто / Фото Pexels

Тож про всяк випадок експерт радить купувати авокадо тільки з гарним зеленим стеблом.

До слова, раніше ми вже ділилися простим і найкращим способом зберігання цвітної капусти, аби вона тижнями не чорніла.

Також експерт поділився елементарними лайфхаками щодо того, як обрати по-справжньому стигле авокадо в магазині і більше ніколи не помилятися: