Ключова частина догляду за рослинами влітку – обрізка відцвілих троянд. Це буде стимулювати їх до продовження цвітіння наступного року. Видаливши старі квіти, рослина зосередить енергію на вироблення нових бутонів.

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Окрім того, регулярна обрізка допомагає запобігти захворюванням, які можуть розвинутися на відмираючих частинах рослини. Але часто ми припускаємося помилок при обрізанні, тому садівники розповіли, як їх уникнути.

Неправильні інструменти для обрізки

Троянди потрібно обрізати правильними інструментами. Найбільшою помилкою є використання тупих ножиць, які можуть пошкодити рослину та викликати інфекції. Саме тому треба використовувати гострі садові ножиці. Перед обробкою їх треба дезінфікувати.

Неправильно підібране місце

Чомусь люди обрізають троянди дуже високо чи занадто низько, а це призводить до проблем з ростом і цвітінням. Рекомендовано зрізати квіти трохи вище листка, щоб забезпечити кращу циркуляцію повітря всередині рослини та зменшити ризик грибкових захворювань. Запам’ятайте, що зривати зів’ялі троянди не можна, це одна з найпоширеніших помилок.



Поради щодо догляду за трояндами влітку / Фото Pexels

Занадто пізня обрізка

Обрізати троянди треба вчасно впродовж всього вегетаційного періоду. Якщо зів’ялі квіти не видаляти занадто довго, то рослина почне виробляти насіння, яке обмежить її здатність формувати бутони. Садівники радять обрізати троянди одразу після того, як вони відцвітуть. Таким чином ви забезпечите їм безперервне цвітіння в наступному сезоні.

Відсутність регулярності

За трояндами треба регулярно доглядати, щоб забезпечити красивий зовнішній вигляд. Якщо обрізати кущі нерегулярно, то це призведе до надмірного загущення, сприятиме розвитку хвороб та появі шкідників. Постійно видаляйте зів’ялі квіти та пошкоджені пагони.

Обрізка диких пагонів

Влітку на кущах можуть бути довгі пагони без бутонів, так звані «вовки» на трояндах. Ці дикорослі пагони треба одразу видаляти, бо вони лише псують рослину.