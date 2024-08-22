Коли лілії цвітуть, вони надають всьому саду надзвичайно розкішного вигляду. Та що з ними робити після того, як період цвітіння вже закінчився? Потрібно провести низку заходів, щоб наступного року рослини стали ще міцнішими та знову порадували вас цвітінням.

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Що робити, коли відцвіли лілії

Після того, як лілії відцвітають, чимало садівників поспішають очистити все стебло від листя та від сухих квітів. Та якщо ви надто поспішите з цим, тоді цибулина квітки не буде рости та розвиватися, а це негативно вплине на здоров'я рослини в цілому.

Та навіть зів'яле листя продовжує брати участь у процесі фотосинтезу та постачає кореневій системі поживні речовини. Тож зрізати потрібно тільки ті суцвіття, що почали обсипатися та вже повністю засохли.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Перед цим вам потрібно обов'язково продезінфікувати секатор чи ніж, а також переконайтеся, що він достатньо гострий. Зріз потрібно робити під кутом, аби дощова вода не накопичувалася на стеблі, а квіти не гнили.

Окрім того, не радять також зрізати стебло надто сильно. Найкраще буде відступити всього на кілька сантиметрів вниз від першої розвилки суцвіття, а після того, як стебло повністю засохне, що станеться восени, ви можете дістати його повністю з цибулини та викинути.



Лілії потрібно обрізати після цвітіння / Фото Pexels

Як підгодовувати цибулини після цвітіння

Фотосинтез дає рослинам багато поживних речовин, але не фосфор, калій та азот, тож ці мінеральні сполуки рослина має отримати з ґрунту. І коли цибулина росте, вона потребує мінералів для утворення великих і здорових бруньок та успішної зимівлі.

Для успішного підживлення оберіть один з цих засобів: