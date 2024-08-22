Когда лилии цветут, они придают всему саду чрезвычайно роскошный вид. Но что с ними делать после того, как период цветения уже закончился? Нужно провести ряд мероприятий, чтобы в следующем году растения стали еще крепче и снова порадовали вас цветением.

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Что делать, когда отцвели лилии

После того, как лилии отцветают, немало садоводов спешат очистить весь стебель от листьев и от сухих цветов. Но если вы слишком поспешите с этим, тогда луковица цветка не будет расти и развиваться, а это негативно повлияет на здоровье растения в целом.

Но даже увядшие листья продолжают участвовать в процессе фотосинтеза и поставляют корневой системе питательные вещества. Поэтому срезать нужно только те соцветия, что начали осыпаться и уже полностью засохли.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Перед этим вам нужно обязательно продезинфицировать секатор или нож, а также убедитесь, что он достаточно острый. Срез нужно делать под углом, чтобы дождевая вода не накапливалась на стебле, а цветы не гнили.

Кроме того, не советуют также срезать стебель слишком сильно. Лучше всего будет отступить всего на несколько сантиметров вниз от первой развилки соцветия, а после того, как стебель полностью засохнет, что произойдет осенью, вы можете достать его полностью из луковицы и выбросить.



Лилии нужно обрезать после цветения / Фото Pexels

Как подкармливать луковицы после цветения

Фотосинтез дает растениям много питательных веществ, но не фосфор, калий и азот, поэтому эти минеральные соединения растение должно получить из почвы. И когда луковица растет, она нуждается в минералах для образования больших и здоровых почек и успешной зимовки.

Для успешной подкормки выберите одно из этих средств: