Одна проста обробка від білокрилки і можна забути на місяць: цей бабусин метод працює

Капуста – це дуже популярна культура, яку можна знайти на багатьох українських городах. Та отримати рясний урожай не так-то просто, і особливо у випадку, коли культуру атакує білокрилка.

На жаль, не всі городники добре розуміють, чим потрібно обробляти капусту, аби дійсно врятувати її від надокучливої білокрилки. Ця плідна комаха може за лічені тижні захопити ваші головки капусти, якщо ви не будете з нею правильно боротися.

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Чим обробити капусту від білокрилки

Дуже часто досвідчені городники радять з інсектицидів використовувати “Теппекі”, але він один не дасть бажаного результату на вашій грядці. Перед тим, як використовувати засіб для обробки, потрібно змішати його з ще одним засобом – прилипачем.

Він один може підвищити зчеплення препаратів із поверхнею рослин. Та пам’ятайте про одне важливе правило – після обробки інсектицидами капусту не можна споживати ще 35 днів.

Дуже часто городники радять і використання біологічного інсектициду “Актофіт”. Засіб також буде працювати краще у тандемі з прилипачем.

Як боротися з білокрилкою народними засобами

Вважається, що найкраще діє проти комахи настоянка на основі часнику – вона буде дуже дешевою та досить ефективною у використанні.



Капусту потрібно обробляти від шкідників / Фото Pexels

Ось як її зробити:

візьміть літр окропу;

2 зубчики натертого часнику.

Часник залийте окропом, а після цього залиште його принаймні на 10 годин, а максимум – на 12. Після цього рослину можна обробити настоянкою.