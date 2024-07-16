Обробіть цим засобом капусту, щоб головки були великі та без шкідників

Шкідники – це дуже велика проблема, коли мовиться про вирощування капусти. Та з однією обробкою ви можете забути й про них, і про дрібні врожаї.

Досвідчені садівники знають, щоб без обробок урожаю не обійтися, якщо ви хочете, щоб він не страждав постійно від нападів шкідників різного штибу. Та вам необов'язково купувати дорогі засоби для того, щоб зібрати багато капусти з городу.

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Як приготувати розчин для обприскування

Для того, щоб приготувати простий, але надзвичайно ефективний розчин для підтримки здоров'я капусти, вам потрібно використати такі інгредієнти:

кип'ячена вода – 1 літр;

5 зубчиків часнику;

10 грамів лимонної кислоти.

Лимонну кислоту вам потрібно залити водою, а часник подрібнити і після цього додати до суміші. Згодом перемішайте її та поставте настоюватися на 2 дні.

Та використовувати її відразу ж після цього не можна – розчин спершу потрібно процідити. Згодом використайте його для обробки грядок на городі та спостерігайте за результатом.

Шкідники дуже не люблять різкі запахи, а через це будуть уникати часнику, який міститься у засобі. Окрім того, він допоможе запобігти багатьом хворобам, які часто вражають капусту. Часник – це також джерело потрібних для ґрунту вітамінів, а саме С, В1, В2, В3, В5, В6, В9.



Капусту потрібно обробляти від шкідників / Фото Pexels

Можна знайти у ньому і потрібні для росту овочу калій, магній, фосфор, залізо, марганець та кальцій.

Натомість лимонна кислота може надати сил навіть слабким частинам капусти, які не дуже добре розвиваються. Вона може стимулювати ріст рослин та сприяти покращенню засвоєння поживних речовин.