Харчова сода – це чудовий кухонний продукт, який гарно справляється із забитою каналізацією їжею. Він також допоможе усунути неприємний запах. Перш ніж розбирати зливний сифон, спробуйте прочистити трубу содою.

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Сода може розчинити мінеральні відкладення та органічні матеріали, такі як жир. Вона також має дезінфікуючі властивості та бореться з бактеріями і грибками, що викликають неприємний запах. Щоб прочистити труба скористайтеся содою з оцтом чи сіллю.

Як прочистити каналізаційну трубу содою

Метод з додаванням оцту

Спочатку нагрійте воду в чайнику чи в чашці у мікрохвильовці. У злив налийте плину для миття посуду, а тоді залийте в отвір кип’ячену воду. Після цього насипте стакан харчової соди та залийте зверху стаканом оцту. Ви почуєте шипіння, яке й призведе до видалення залишків їжі в трубі.

Можете трошки почекати (приблизно 5 хвилин) і тоді залити в отвір знову кип’ячену воду. Використовуйте для змивання 2 чашки гарячої води. Якщо цей метод допоміг, то увімкніть теплу воду в крані, яка допоможе змити все сміття в каналізацію.



Як очищувати каналізацію содою з оцтом / Фото The Spruce

Метод з додаванням солі

Якщо попередній спосіб не допоможе, тоді спробуйте скористатися содою та сіллю. Найкраще робити процедуру перед сном, оскільки дренаж не буде в користуванні до ранку.

Насипте один стакан соди в каналізацію. Після цього засипте отвір половиною стакана солі. Та залишіть цю суміш в отворі до ранку. Зранку залийте каналізацію двома чашками гарячої води. Якщо злив працює – промийте його теплою водою з крана кілька хвилин.



Як очищувати каналізацію содою з сіллю / Фото The Spruce

Для того, щоб у каналізаційній трубі не накопичувалися залишки їжі, візьміть собі за звичку очищати її кожного тижня.