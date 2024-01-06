Непомитий посуд, липка підлога, крихти на стільниці вже можуть створити очевидний безлад. Та якщо ми це все приберемо, то є певні частини на кухні та предмети, які не беруться до уваги. Чомусь ми забуваємо їх прибрати, тому час виправлятися!

Зверніть увагу Ці 5 предметів побуту ніколи не можна мити водою

Подумайте над тим, що ви використовуєте на кухні щодня та до чого найчастіше доторкаєтеся. Саме ці предмети важливо дезінфікувати чи протирати кілька разів на тиждень, щоб уникнути накопичення бактерій.

Про найбрудніші місця на кухні розповіла Мері Марлоу Леверетт, яка має більш ніж сорокарічний досвід роботи і понад 20 років пише і консультує, ділячись своїми знаннями про ефективне ведення домашнього господарства.

Ручки та сенсорні панелі

До приладів з сенсорами, кнопками та ручками ми торкаємося щодня, тому обов’язково їх очистіть. Не забувайте про ручки кухонної шафи. Протріть їх за допомогою дезінфікуючої серветки.

Раковина

На поверхні раковини ховаються мікроби, особливо в тій щілині де вона з'єднується зі стійкою навколо зливного отвору та пробок для сміття. Не забувайте про ручки, змішувачі та зону стійки поряд з раковиною. Використовуйте засіб для чищення раковини.

Губки й ганчірки

Кухонні губки та ганчірки накопичують в собі багато бактерій, тому мийте їх кожного дня у гарячій воді. Однак візьміть собі за правило змінювати губку один раз на тиждень, адже її не можна довго використовувати.



Тримайте губку завжди в чистоті / Фото Pexels

Холодильник

Мийте холодильник не лише всередині, але й зовні. Не забувайте промивати відсувні ящики, адже на них часто залишаються частинки їжі та бактерії.

Дошки для нарізання

Бактерії з’являються на дошках навіть після одноразового використання. Важливо використовувати одну дошку для овочів та фруктів, іншу – для м’яса. Мийте дошку після кожного використання та протирайте паперовим рушником. Не залишайте їх мокрими, адже бактерії люблять вологе середовище.



Після миття дошку витирайте насухо / Фото Pexels

Стільниця

Протирайте стільницю кожного разу перед приготуванням їжі, однак не варто для цього використовувати губку чи кухонну ганчірку. Краще обробіть це місце дезинфікуючим спреєм.

Сільничка та перничка

Ми також їх часто використовуємо і майже завжди забуваємо протерти дезінфікуючою серветкою. Візьміть собі за правило мити ці набори раз на тиждень.