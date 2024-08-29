Іноді для того, щоб у туалеті завжди добре пахло, недостатньо одного прибирання раз на тиждень. Та, на щастя, прості домашні ароматизатори допоможуть впоратися із цією неприємною проблемою.

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Сіль

Цей спосіб простий, але надзвичайно ефективний у боротьбі із патогенною флорою, яка і є причиною багатьох неприємних запахів у туалеті. Якщо під час прибирання ви будете регулярно її використовувати, це допоможе підтримувати чистоту та свіжість у будь-який час.

Пральний порошок

Навіть відносно недорогий порошок може чудово впоратися із очищенням унітаза, і тоді він допоможе не тільки відбілити його, але й досягти приємного аромату. Він також може ефективно видаляти і наліт та бруд.

Сода

Це – чудовий і вже класичний засіб, який використовується у господарстві вже десятиліттями. Вона не тільки допоможе очистити унітаз до блиску, але й нейтралізує усі до одного неприємні запахи.



Сода корисна для очищення туалету / Фото Pexels

Шампунь

Хто б міг подумати, що звичайний шампунь може допомогти підтримувати приємний запах в туалеті Він може легко видаляти забруднення, тож буде корисним навіть під час звичайного щотижневого прибирання.

Ефірна олія чайного дерева

Ефірні олії – це неймовірно ефективний засіб у боротьбі із будь-якими забрудненнями. І вам буде достатньо додати всього кілька крапель в унітаз для того, щоб прибрати всі бактерії та додати свіжого аромату в усю кімнату.