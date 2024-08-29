Иногда для того, чтобы в туалете всегда хорошо пахло, недостаточно одной уборки раз в неделю. Да, к счастью, простые домашние ароматизаторы помогут справиться с этой неприятной проблемой.

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Соль

Этот способ прост, но чрезвычайно эффективен в борьбе с патогенной флорой, которая и есть причина многих неприятных запахов в туалете. Если во время уборки вы будете регулярно ее использовать, это поможет поддерживать чистоту и свежесть в любое время.

Стиральный порошок

Даже относительно недорогой порошок может отлично справиться с очищением унитаза., и тогда он поможет не только отбелить его, но и достичь приятного аромата. Он также может эффективно удалять налет и грязь.

Сода

Это– прекрасное и уже классическое средство, который используется в хозяйстве уже десятилетиями. Она не только поможет очистить унитаз до блеска., но и нейтрализует все до одного неприятные запахи.



Сода полезна для очищения туалета / Фото Pexels

Шампунь

Кто бы мог подумать, что обычный шампунь может помочь поддерживать приятный запах в туалете. Он может легко удалять загрязнение., поэтому будет полезным даже во время обычной еженедельной уборки.

Эфирное масло чайного дерева

Эфирные масла– это невероятно эффективное средство в борьбе с любыми загрязнениями. И вам будет достаточно добавить всего несколько капель в унитаз для того., чтобы убрать все бактерии и добавить свежий аромат во всю комнату.