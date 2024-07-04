І кондиціонер не потрібен: ось 5 простих способів охолодити квартиру

У розпал літа температура у квартирах може стрімко підійматися, і тоді постає питання: а як охолодити кімнату без кондиціонера? Зробити це, виявляється, можна досить просто.

У зв'язку з економією електроенергії кондиціонери цього літа – це не найкращий спосіб охолодити квартиру, тож потрібно шукати альтернативні методи. І, на щастя, їх безліч.

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Ізоляція

Якщо ви не хочете, щоб гаряче повітря проникало до вашої квартири, вам потрібно закрити усі вікна та вхідні двері. Натомість внутрішні двері потрібно навпаки відчинити, аби відбувалася циркуляція повітря.

Для провітрювання приміщення краще обрати ранній ранок чи пізній вечір, коли повітря на вулиці не таке жарке.

Зніміть килими

Килими, пледи та решта текстилю у вашій квартирі є джерелом тепла, тож якщо ви хочете охолодити приміщення, їх краще тимчасово забрати. Наприклад, на літо ви можете заховати їх до шафи.



Килими можуть підвищувати температуру вдома / Фото Pexels

Зволоження

Приміщення влітку потрібно багато та часто зволожувати. Що частіше ви будете проводити вологе прибирання, то прохолодніше та комфортніше буде у вашій квартирі. Ще один надійний спосіб охолодити дім – розставити по квартирі посуд з холодною водою та періодично розпорошувати її.

Мокрі рушники

Ви можете намочити кілька рушників та розвісити їх у різних кімнатах свого дому – це допоможе знизити температуру у кімнаті на кілька градусів. Та якщо спека на вулиці стоїть дуже сильна, рушники радять змочувати кожні 30 хвилин.

Холодна ванна

Цей спосіб підійде для швидкого охолодження приміщення. Вам потрібно набрати дуже холодну ванну та відкрити усі двері. Так ви зможете зменшити температуру в домі на 2 – 3 градуси.