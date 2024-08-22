Виявляється, деякі кімнатні рослини можуть не тільки додавати яскравих ноток і затишку до вашого інтер'єру, але й бути надзвичайно корисними і охолоджувати повітря у приміщеннях. А влітку це особливо корисно.

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Звісно, це не пряме охолодження, проте рослини виділяють у повітря велику частку зрошувальної води і таким чином впливають на температуру. Рослини можуть поглинати вологу та вивільняти її у повітря у теплі та сухі періоди, і так у квартирі відчувається освіжаючий ефект.

Фікус еластік

Цей вид фікуса може не тільки охолоджувати повітря, але й поглинати формальдегід. Листя в рослини дуже велике, а що більше його і що більше воно за розміром, то більшим буде і охолоджувальний ефект.

Батьківщина цього виду фікуса – це Індія та Індонезія. Рослина полюбляє світло, проте її не можна ставити на місце, де на неї будуть потрапляти прямі сонячні промені.



Фікус може охолоджувати повітря / Фото Pexels

Пальма Арека або Хрізалідокарпус

Також рослина відома і як бетелева пальма, або ж золотиста фруктова пальма, і вона походить з тропіків Азії. В дикій природі така пальма може легко досягати 20 метрів у висоті та утворювати стрункий стовбур із пір'ястим листям.

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Також її використовують і як кімнатну рослину. Пальма потребує тепла та сонячного світла, а також полюбляє, коли її листя зволожують водяним туманом з пульверизатора.

Фікус Бенджаміна

Листя цього фікуса відносно невелике, та його досить багато, а це допомагає підтримувати повітря у приміщення досить вологим та прохолодним. Походить фікус з Південно-Східної Азії, тож він полюбляє тепло та вологу. Для того, щоб рослина росла здоровою та охолоджувала приміщення, вам потрібно влітку поливати її двічі на тиждень та тримати у місці із середнім освітленням.

Сансевієрія

Також квітку іноді називають тещин язик, і це рослина з родини спаржевих. Походить вона з Африки чи Магадаскару, і існує приблизно 70 видів рослини, які відрізняються і формою, і розміром.

Втім, усі види характеризуються жорстким вертикальним листям, що має яскраві поздовжні смуги чи плями. Рослина зовсім непримхлива у догляді та буде добре рости навіть у сухих та темних приміщеннях.

Аглаонема

Походить рослина з тропічних регіонів та має велике блискуче листя різних відтінків зеленого. Часто воно також вкрите сріблястими смугами чи плямами, а під час спеки з листя випаровується велика кількість води, і саме це забезпечує охолоджувальний ефект.

Окрім того, аглаонема також зовсім невибаглива у догляді.