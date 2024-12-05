Як "реанімувати" штучну ялинку: виглядатиме пишною і новенькою

Вже не за горами зимові свята, а значить, саме час встановлювати ялинку. І чимало людей надають перевагу не справжнім деревам, а штучним.

Основна перевага штучних ялинок полягає в тому, що їх можна використовувати повторно, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Наша ялинка". Але за рік зберігання у коробці дерево може дещо втратити "товарний" вигляд. На щастя, його можна легко повернути.

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Як обирати штучну ялинку

Якщо ви ще не купили ялинку, під час її вибору потрібно звернути увагу відразу на кілька дуже важливих ознак. Ось вони:

гіпоалергенність;

легкість розбирання та встановлення;

стійкість підставки – бажано, аби вона була металева, а не пластикова;

простота зберігання;

естетичний вигляд;

Обираючи штучну ялинку, ви не тільки заощаджуєте гроші у довгостроковій перспективі, але й можете зберегти природу, адже ялинку можна і потрібно використовувати повторно – роками і десятиліттями.



Штучну ялинку потрібно правильно обирати / Фото Pexels

Як розпушити ялинку

Основна проблема, з якою зіштовхуються власники штучних ялинок – це "залежування" гілок. І якщо у вас саме штучна ялинка, тоді голочки практично не деформуються, адже вони виготовляються з гуми та ПВХ, а ось власникам сосен пощастило трохи менше.

Через рік зберігання довгі голочки з полімерної плівки можуть прийняти нову форму, і не зовсім правильну. Але це не страшно, адже способи розпушити штучну сосну існують.

Скористайтеся такими простими методами:

парова праска;

звичайний пар – тримайте гілочки над каструлею з кип'ятком, акуратно розправляючи їх;

фен – тепле повітря потрібно направити на голочки проти їхнього "росту".

гаряча вода – гілочки потрібно опустити у воду температури 55—60 градусів на кілька секунд, обтрусити та висушити.

Всього один з цих нехитрих методів допоможе вам кожного року виставляти у домі шикарну штучну ялинку чи сосну та не турбуватися через пошкодження гілок.