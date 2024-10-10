Очищення пральної машинки потрібне для того, аби всередині не накопичувався вапняний наліт, пліснява та бактерії, пише Express.

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Оцет часто використовують для чищення пральної машинки, якщо не хочуть використовувати агресивні хімікати. Плюси оцту в тому, що він дешевий, знайдеться на кожній кухні та впорається нічим не гірше професійних засобів.

Як почистити пральну машину оцтом

Все, що потрібно зробити – це налити дві чашки оцту в барабан для пральної машини та запустити прання без одягу. Температурний режим повинен бути не менше, ніж 90 градусів.

Після того, як цикл прання завершиться, гумову манжету треба протерти чистою тканиною, змоченою в мильній воді.

Також треба почистити фільтр, який знаходиться в нижньому куті. Відкрутіть його, почистіть, злийте воду й добре протріть. Його потрібно чистити раз на 4 місяці, оскільки в ньому може забиватися волосся, нитки та інше дрібне сміття з одягу.



Оцтом можна відчистити пральну машинку / Фото Pexels

Щоб закріпити результат, трохи оцту треба вже влити не в барабан, а у відсік для кондиціонера й знову запустити прання без одягу в режимі швидкого полоскання. Цим методом чистити пральну машинку треба раз в 6 тижнів, щоб вона завжди залишалася в доглянутому вигляді та не мала сторонніх запахів.

Зверніть увагу, що під час чищення пральної машини, не можна змішувати оцет з хлорним відбілювачем, оскільки разом засоби створять дуже агресивне середовище, яке може пошкодити металеві частини.