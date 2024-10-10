Очистка стиральной машинки нужна для того, чтобы внутри не накапливался известковый налет, плесень и бактерии, пишет Express.

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Уксус часто используют для чистки стиральной машинки, если не хотят использовать агрессивные химикаты. Плюсы уксуса в том, что он дешевый, найдется на каждой кухне и справится ничем не хуже профессиональных средств.

Как почистить стиральную машину уксусом

Все, что нужно сделать – это налить две чашки уксуса в барабан для стиральной машины и запустить стирку без одежды. Температурный режим должен быть не менее, чем 90 градусов.

После того, как цикл стирки завершится, резиновую манжету надо протереть чистой тканью, смоченной в мыльной воде.

Также надо почистить фильтр, который находится в нижнем углу. Открутите его, почистите, слейте воду и хорошо протрите. Его нужно чистить раз в 4 месяца, поскольку в нем могут забиваться волосы, нитки и другой мелкий мусор с одежды.



Уксусом можно отчистить стиральную машинку / Фото Pexels

Чтобы закрепить результат, немного уксуса надо уже влить не в барабан, а в отсек для кондиционера и снова запустить стирку без одежды в режиме быстрого полоскания. Этим методом чистить стиральную машинку надо раз в 6 недель, чтобы она всегда оставалась в ухоженном виде и не имела посторонних запахов.

Обратите внимание, что во время чистки стиральной машины, нельзя смешивать уксус с хлорным отбеливателем, поскольку вместе средства создадут очень агрессивную среду, которая может повредить металлические части.