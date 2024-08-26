Як пересадити багаторічні лілії: цінні поради від експертів

Після того, як лілії відцвітають, їх треба пересадити. Загалом лілія є простою у догляді, але їх треба обов’язково пересаджувати, щоб наступного року вони тішили своїм пишним цвітінням.

Для повноцінного розвитку лілія потребує пересадки раз на 3 – 4 роки. Зрозуміти, що рослину треба пересаджувати досить просто, оскільки квіти з часом починають дрібнішати. А ще пересадка потрібна для того, щоб позбутися від накопичення у ґрунті шкідників.

Цікаво Догляд за ліліями в серпні: що треба зробити, щоб вони пишно цвіли наступного року

Коли треба пересадити лілію

Квіти лілії можна пересаджувати навесні, влітку чи восени. Загалом пересадку треба здійснювати не пізніше, ніж через 30 днів після цвітіння. Цей час рослині потрібно дати для того, щоб квітка встигла відновити сили. Найчастіше пересадка припадає на кінець серпня – початок вересня.

Експерти лише радять не пересаджувати квітку під час цвітіння, бо така маніпуляція лише нашкодить їй. Після цього вони будуть слабше цвісти або ж взагалі не розквітнуть.

Можете собі запам’ятати, що лілії можна пересаджувати через 5 – 6 тижнів після опадання пелюсток. Пересадку варто проводити з кінця серпня та у вересні, але не варто затягувати з термінами осінньої посадки.

Лілію виду кандидум не радять пересаджувати восени, а все тому, що до осені рослині треба вкоренитися й виростити прикореневу розетку листя.



Лілії треба пересаджувати раз в 3 – 4 роки / Фото Pexels

Як краще пересаджувати лілії

Вам потрібна лопата, марганцівка та інші протиотруйники. Дуже важливо дотримуватися важливих правил посадки. Пересаджувати треба квіти з особливою обережністю. Не можна тягнути рослину за стебло, щоб не пошкодити цибулину та не обривайте коріння. Відмерлі корінці можна видалити та зняти пошкоджені лусочки з бурими плямами.

Квітку треба пересаджувати у сприятливий ґрунт. Найкраще підходить легкий, пухкий, добре дренований. Садіть їх у сонячні чи напівзатінені місця. Не можна садити лілії біля троянд, оскільки якщо вони швидко розростуться, то квітка не отримає необхідної кількості сонця.

Далі викопайте яму розміром в три висоти цибулини. Після пересадки не забудьте їх підлити, особливо у сухий період.