Та попри це, ревнощі є нормальним явищем, і ми відчуваємо його, так самояк і будь-які інші емоції. Ревнувати можуть не лише жінки, але й чоловіки, діти та навіть тварини.

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Підсвідомо ревнощі виникають, щоб "забрати своє" та унеможливити чийсь зв’язок з важливою для нас людиною. Буває здорова ревність, але найчастіше вона безпідставна та навіть може вийти з-під контролю.

Якщо ви намагаєтеся контролювати свого партнера, а він дратується та ображається, тоді це дзвіночок, аби ви почали приборкувати пристрасть контролю, оскільки самостійно можете зіпсувати стосунки, а то й призвести ревнощами до розриву.



Навчіться справлитися з ревнощами / Фото Pexels

Як справлятися з ревнощами

Якщо ваш чоловік чи дружина затримується довше на роботі, то це не є ознакою зради. Тому добре проаналізуйте, чи часом не дарма ви накидаєтеся на партнера з приступами ревнощів.

Пам’ятайте, що при будь-яких непорозуміннях дуже важливою є розмова. Краще знайдіть час поговорити та розповісти про все, що вас непокоїть. Обов’язково поясніть, що саме вам не подобається у поведінці коханої людини. Якщо тримати все в собі та досягнути піка, може спалахнути сильний скандал.

Не шукайте постійно докази зради партнера в поведінці чи переписуваннях. Спробуйте знайти докази вірності вам.

Безпідставні ревнощі можуть вказувати на те, що проблема у вас, а не в коханій людині. Якщо хтось зруйнував вашу довіру, то спробуйте впоратися з нав’язливими думками та зрозумійте, що не всі однакові.

Також ви повинні зрозуміти, що стосунки з партнером – це лише один з аспектів вашого життя. Навіть коли вони закінчаться, ви зможете це пережити.