24 Канал поділиться секретами, як зробити з балкона справжній куточок релаксу.

Дивіться також Як зробити свій дім затишним: поради по створенню оселі мрії без зайвих витрат

Крок 1: прибирання та ремонт

Перш ніж облаштовувати простір, позбудьтеся всього зайвого: старих речей, непотрібних меблів і мотлоху. Розчистіть простір та поприбирайте. Якщо ваш балкон засклений – помийте вікна і стіни. На відкритому просторі вимийте підлогу. Якщо десь на стінах чи підлозі є тріщини – обов'язково зробіть косметичний ремонт.

Крок 2: покриття підлоги

Для комфорту важливо, щоб на балконі було тепло ногам і приємно ходити босоніж. Популярні варіанти:

штучна трава – зелений колір створює відчуття природи;

дерев'яні терасні дошки;

вініл або ковролін для закритих балконів;

килим або циновка, які легко чистити.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Крок 3: комфортні меблі

Обирайте легкі, компактні меблі, які можна скласти або зберігати взимку:

складані стільці й столик;

плетене крісло або м'який пуф;

підвісне крісло-кокон (якщо дозволяє стеля);

дерев'яна лавка з м'якими подушками.

Для маленького балкона чудово підійде вбудоване сидіння вздовж стіни або підвіконна лавка з місцем для зберігання.



Балкон може стати простором для відпочинку або ж роботи / Фото Pinterest

Крок 4: зелень та декору

Рослини – ключ до атмосфери спокою. Використовуйте:

вертикальні грядки;

кашпо на перилах;

підвісні горщики або дерев'яні стелажі.

Окрім рослин, додайте гірлянди, свічки, ліхтарики, лампи на батарейках, скатертини, килимки — усе, що створює відчуття дому.

Ідеї, як облаштувати балкон / Фото Pinterest

Крок 5: додатковий захист

Якщо балкон відкритий, важливо подбати про захист від дощу, вітру й сонця. Для цього ви можете придбати рулонні штори чи бамбукові жалюзі.

Додамо, що затишок можна створити навіть на маленькому балконі. Цей простір може стати улюбленим місцем у вашій квартирі – головне, підійти до цього з натхненням і любов'ю до деталей.