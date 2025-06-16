24 Канал поділиться секретами, як зробити з балкона справжній куточок релаксу.
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Крок 1: прибирання та ремонт
Перш ніж облаштовувати простір, позбудьтеся всього зайвого: старих речей, непотрібних меблів і мотлоху. Розчистіть простір та поприбирайте. Якщо ваш балкон засклений – помийте вікна і стіни. На відкритому просторі вимийте підлогу. Якщо десь на стінах чи підлозі є тріщини – обов'язково зробіть косметичний ремонт.
Крок 2: покриття підлоги
Для комфорту важливо, щоб на балконі було тепло ногам і приємно ходити босоніж. Популярні варіанти:
- штучна трава – зелений колір створює відчуття природи;
- дерев'яні терасні дошки;
- вініл або ковролін для закритих балконів;
- килим або циновка, які легко чистити.
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Крок 3: комфортні меблі
Обирайте легкі, компактні меблі, які можна скласти або зберігати взимку:
- складані стільці й столик;
- плетене крісло або м'який пуф;
- підвісне крісло-кокон (якщо дозволяє стеля);
- дерев'яна лавка з м'якими подушками.
Для маленького балкона чудово підійде вбудоване сидіння вздовж стіни або підвіконна лавка з місцем для зберігання.
Балкон може стати простором для відпочинку або ж роботи / Фото Pinterest
Крок 4: зелень та декору
Рослини – ключ до атмосфери спокою. Використовуйте:
- вертикальні грядки;
- кашпо на перилах;
- підвісні горщики або дерев'яні стелажі.
Окрім рослин, додайте гірлянди, свічки, ліхтарики, лампи на батарейках, скатертини, килимки — усе, що створює відчуття дому.
Ідеї, як облаштувати балкон / Фото Pinterest
Крок 5: додатковий захист
Якщо балкон відкритий, важливо подбати про захист від дощу, вітру й сонця. Для цього ви можете придбати рулонні штори чи бамбукові жалюзі.
Додамо, що затишок можна створити навіть на маленькому балконі. Цей простір може стати улюбленим місцем у вашій квартирі – головне, підійти до цього з натхненням і любов'ю до деталей.