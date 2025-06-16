24 Канал поделится секретами, как сделать из балкона настоящий уголок релакса.
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Шаг 1: уборка и ремонт
Прежде чем обустраивать пространство, избавьтесь от всего лишнего: старых вещей, ненужной мебели и хлама. Расчистите пространство и поубирайте. Если ваш балкон застеклен – помойте окна и стены. На открытом пространстве вымойте пол. Если где-то на стенах или полу есть трещины – обязательно сделайте косметический ремонт.
Шаг 2: покрытие пола
Для комфорта важно, чтобы на балконе было тепло ногам и приятно ходить босиком. Популярные варианты:
- искусственная трава – зеленый цвет создает ощущение природы;
- деревянные террасные доски;
- винил или ковролин для закрытых балконов;
- ковер или циновка, которые легко чистить.
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Шаг 3: комфортная мебель
Выбирайте легкую, компактную мебель, которую можно сложить или хранить зимой:
- складные стулья и столик;
- плетеное кресло или мягкий пуф;
- подвесное кресло-кокон (если позволяет потолок);
- деревянная скамейка с мягкими подушками.
Для маленького балкона прекрасно подойдет встроенное сиденье вдоль стены или подоконная скамейка с местом для хранения.
Балкон может стать пространством для отдыха или работы / Фото Pinterest
Шаг 4: зелень и декор
Растения – ключ к атмосфере спокойствия. Используйте:
- вертикальные грядки;
- кашпо на перилах;
- подвесные горшки или деревянные стеллажи.
Кроме растений, добавьте гирлянды, свечи, фонарики, лампы на батарейках, скатерти, коврики - все, что создает ощущение дома.
Идеи, как обустроить балкон / Фото Pinterest
Шаг 5: дополнительная защита
Если балкон открытый, важно позаботиться о защите от дождя, ветра и солнца. Для этого вы можете приобрести рулонные шторы или бамбуковые жалюзи.
Добавим, что уют можно создать даже на маленьком балконе. Это пространство может стать любимым местом в вашей квартире – главное, подойти к этому с вдохновением и любовью к деталям.