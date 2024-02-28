Якщо ви маєте свій город, то початок весни – це саме час для того, щоб почати думати про посадки. І для цього вам потрібно заздалегідь подбати про свіже, якісне насіння. А зробити це можна у кілька простих способів.

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Як перевірити насіння у солоній воді

Перед посадкою надзвичайно важливо зрозуміти якість вашого посадкового матеріалу. І все, що вам потрібно для цього – це скористатися цим копійчаним методом. Втім, робити це потрібно обов'язково, адже іноді насіння здається вдалим, а у підсумку із нього нічого не виростає.

Тож ось як перевірити його на свіжість:

зробіть розчин з 1 чайної ложки солі та 1 літра води;

вилийте його в ємність і туди ж помістіть насіння;

зачекайте 2 – 3 години.

Після того, як цей час закінчиться, вам потрібно поглянути на посадковий матеріал. Те насіння, яке спливає – поганої якості. А ось те, що опустилося на дно – придатне до посадки. Таке насіння вам потрібно промити і висушити у випадку, якщо ви не збираєтеся висаджувати його прямо зараз. Або ж ви можете його замочити, а потім поміщати у ґрунт.

Як перевірити насіння вологою серветкою

Другий варіант, який ви можете використати перед приготуванням сольового розчину, або ж взагалі замість нього. Для цього вам потрібно взяти вологу серветку або ж намочити звичайну, і постелити її на дно великої ємності. Насіння розкладіть на ній, зберігаючи відстань між кожною насіниною.

Після цього накрийте його кришкою чи плівкою та залиште так на кілька днів.

Кожного дня плівку потрібно знімати та давати насінню провітрюватися – так ви зможете уникнути цвілі та пересихання серветки.

Як перевірити насіння деревною тирсою

Якщо ви плануєте вирощувати квасолю, горох, кабачки чи кавуни, ви можете скористатися також і ще одним способом. Для цього вам потрібно взяти тирсу і злегка намочити її водою, а потім рівномірно розділити її на дні ємності шаром у 2 сантиметри. Після цього на достатній відстані розкладіть зверху насіння. Засипте його шаром тирси.

Після цього приберіть ємність на пророщування. Через кілька днів ви вже помітите результат та зрозумієте, яке насіння придатне для посадки.