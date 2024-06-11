Найперше треба звернути увагу на пробу (має бути від 375 до 999), та якщо її не помітно на прикрасі, то дізнатися про справжність виробу можна кількома іншими шляхами. Спочатку спробуйте роздивитися пробу за допомогою збільшуваного скла. Якщо немає – перевіряйте вже перевіреними методами.

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Перевірка золота на запах

Потріть прикрасу в руках і понюхайте. Справжнє золото не має вираженого запаху, а от запах металу може свідчити про те, що прикраса є сплавом та не чистим золотом.

Перевірка золота магнітом

Піднесіть золотий виріб до магніту. Якщо він буде примагнічуватися, то прикраса є несправжньою.



Визначити чи золото справжнє можна в домашніх умовах / Фото Pexels

Перевірка оцтом

Цей спосіб підходить лише для тих випадків, коли ви не боїтеся зіпсувати прикрасу. Залийте виріб із золота оцтом та зачекайте 15 хвилин. Якщо він потемніє – перед вами підробка.

Перевірка йодом

Спочатку протріть прикрасу спиртом та дочекайтеся висихання, а після цього капніть йоду. Якщо виріб не золотий, він змінить колір за кілька хвилин.

Перевірка нашатирним спиртом

Змочіть ватну паличку в спирті та проведіть по внутрішній частині виробу. Якщо колір прикраси та ватної палички не зміниться – це ознака чистого золота.