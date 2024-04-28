Фахівці навели кілька прикладів, які варто взяти до уваги бізнесменам, щоб все тримати під контролем. Ці правила є прості та не складні у дотриманні.
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Перевіряйте стан розрахунків з клієнтами та постачальниками
Перевірка стану розрахунків з клієнтами та постачальниками є важливою складовою ефективного фінансового управління. Для того, щоб отримати повну інформацію про взаємні розрахунки з контрагентами, використовуйте RemOnline, де ви зможете переглянути їхні баланси.
У цих балансах відображено, кому і скільки заборгованості. Програма також покаже зміну боргу на початку і в кінці періоду, враховуючи аванси, що були відпрацьовані, та невідпрацьовані аванси. Це дозволить вам переконатися, що бухгалтер правильно реєструє та відображає в обліку всі надходження, виплати і витрати.
Кілька правил, які допоможуть контролювати бухгалтера / Фото Pexels
Контролюйте стан розрахункового рахунку
Якщо ви передали бухгалтеру ключ першого підпису, впевніться у відсутності будь-яких сумнівних чи несанкціонованих платежів. Особливу увагу приділяйте незапланованим надходженням, які можуть свідчити про можливі махінації. Наприклад, бухгалтер може отримати безготівкові кошти на прохання певної організації, щоб потім перевести їх у готівку та отримати за це відсоток.
Щоб зменшити ризик бухгалтерського шахрайства, розгляньте можливість не передавати ключ першого підпису бухгалтеру. Для підготовки платіжних доручень, перегляду виписок і завантаження їх у програму управління бухгалтерським обліком, можна використовувати "технічний" ключ. Відправлення платежів краще підтверджувати особисто.
Перевіряйте касу
Співробітники, які мають доступ до готівки, можуть брати гроші "в борг" з каси або проводити операції без відповідних фінансових записів. Щоб уникнути таких ситуацій, важливо регулярно перевіряти касовий стан і впевнитися, що в касі немає нестачі.
Перевіряйте розрахунки податків
Бухгалтерське ведення операцій у відповідних системах дозволяє контролювати нарахування податків, рахунок усіх витрат. Також важливо враховувати можливу податкову заборгованість або переплату у підприємства.
Необхідно уважно перевіряти історію платежів, адже бухгалтер, який не розбирається в минулому розрахунку, може допускати помилки при розрахунку податків на поточний період. Такі розбіжності можуть накопичуватися з часом і призвести до проблем з податковими органами.