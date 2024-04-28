Фахівці навели кілька прикладів, які варто взяти до уваги бізнесменам, щоб все тримати під контролем. Ці правила є прості та не складні у дотриманні.

До теми Як мотивувати своїх працівників: важливі правила для керівників

Перевіряйте стан розрахунків з клієнтами та постачальниками

Перевірка стану розрахунків з клієнтами та постачальниками є важливою складовою ефективного фінансового управління. Для того, щоб отримати повну інформацію про взаємні розрахунки з контрагентами, використовуйте RemOnline, де ви зможете переглянути їхні баланси. У цих балансах відображено, кому і скільки заборгованості. Програма також покаже зміну боргу на початку і в кінці періоду, враховуючи аванси, що були відпрацьовані, та невідпрацьовані аванси. Це дозволить вам переконатися, що бухгалтер правильно реєструє та відображає в обліку всі надходження, виплати і витрати.

Кілька правил, які допоможуть контролювати бухгалтера / Фото Pexels

Контролюйте стан розрахункового рахунку

Якщо ви передали бухгалтеру ключ першого підпису, впевніться у відсутності будь-яких сумнівних чи несанкціонованих платежів. Особливу увагу приділяйте незапланованим надходженням, які можуть свідчити про можливі махінації. Наприклад, бухгалтер може отримати безготівкові кошти на прохання певної організації, щоб потім перевести їх у готівку та отримати за це відсоток. Щоб зменшити ризик бухгалтерського шахрайства, розгляньте можливість не передавати ключ першого підпису бухгалтеру. Для підготовки платіжних доручень, перегляду виписок і завантаження їх у програму управління бухгалтерським обліком, можна використовувати "технічний" ключ. Відправлення платежів краще підтверджувати особисто. Наближається чергова зустріч з колегами, а настрою створювати щось масштабне зовсім немає? Є вихід! Розпочни міт з приємного смол-току, жартів та, звісно, чашки смачної кави Gemini. Все це створить креативну атмосферу та допоможе розкрити свій потенціал на повну.

Перевіряйте касу

Співробітники, які мають доступ до готівки, можуть брати гроші "в борг" з каси або проводити операції без відповідних фінансових записів. Щоб уникнути таких ситуацій, важливо регулярно перевіряти касовий стан і впевнитися, що в касі немає нестачі.

Перевіряйте розрахунки податків