Зробіть це вже в березні, щоб виростити великий врожай буряка

Березень – це час, коли кожен городник вже починає готуватися до нового сезону. Та і деякі роботи на ділянці вже можна і потрібно проводити вже цього місяця.

Ви можете бути здивовані, та саме буряк – це та культура, яка вимагає досить багато догляду, і деякий потрібно починати вже у березні. Досвідчені городники переконані, що для того, аби отримати хороший результат, вам потрібно не забути про кілька ключових процедур.

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Підготуйте насіння

Перший крок до успішного вирощування буряків – це правильно підготоване насіння. Експерти рекомендують замочувати його для цієї культури у теплій воді. Залишати його так потрібно всього на одну добу, та цей простий крок допоможе простимулювати зростання.

Не забудьте також і про те, щоб додатково обробити ваш насіннєвий матеріал. Зробити це можна слабким розчином марганцівки. Окрім того, ви також можете використовувати і різні стимулятори зростання, які продаються у спеціальних магазинах. Так ви підвищите опір своїх майбутніх рослин до хвороб, і вони будуть рости набагато швидше.

Виберіть місце та підготуйте землю

Наступний надзвичайно важливий етап також не потрібно ігнорувати. Городники переконують, що буряк буде краще рости на сонячних ділянках, де є легкий і родючий ґрунт. Не забувайте і про те, що для цієї культури дуже важливий і дренаж, адже він допомагає уникнути застою води.

А якщо ви забудете про цю частину, це, на жаль, може призвести до загнивання ваших коренеплодів. Тож вам потрібно обов'язково перекопати вибрану ділянку та додати до неї компост та перегній, і так ви зможете збагатити землю потрібними поживними речовинами.

Захистіть від хвороб та шкідників

Останній, проте не за важливістю крок – це захист від шкідників та різноманітних хвороб. Для того, щоб забезпечити його, вам потрібно перш за все обробити ґрунт та насіннєвий матеріал спеціальними засобами. Таким чином ви зможете зменшити ризик захворювання, а ваш урожай точно буде більш рясним.

Пам'ятайте також, що дуже велика частка успіху у городництві полягає у вдалому, ретельному плануванні і підготовці. Не менш важливий і догляд за культурами протягом усього вегетаційного періоду.