Вже час готувати підживлення для неймовірного врожаю: залийте ним малинник в липні

Пізньостиглу малину можна збирати й в серпні, проте більшу частину врожаю збирають все ж в липні. І для того, щоб цей врожай видався рясним, потрібно підібрати правильні підживлення.

Кожного року садівники експериментують із різноманітними підживленнями та намагаються знайти ті, що працюватимуть найкраще. Тож ось всі роботи, які вам потрібно провести з малиною у липні.

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Чим підживити ремонтантну малину, коли вона плодоносить

Перше, що ви мусите зробити із малиною в липні – це обрати найбільш вдале добриво для неї, яке допомогло б спрямувати усі сили куща до формування великих та соковитих ягід. Перевірений варіант, який може використати для підживлення малини під час того, як вона дає плоди – це дріжджі.

Рецепт такого підживлення дуже простий:

3 літри води потрібно відстоювати протягом доби;

розвести у теплій воді 20 грамів сухих дріжджів;

додати у відстояну воду 100 грамів цукру;

вилити дріжджову масу у воду з цукром;

розмішати та залишити на 3 – 4 години.

Після цього потрібно позбутися сусла, аби у розчині припинилося бродіння. Ви можете відразу ж розвести його у відрі води або ж залишити у вигляді концентрату, щоб розбавляти пізніше. На 50 грамів засобу потрібно додавати 10 літрів води.

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Під кожен кущ потрібно буде вносити по літру підживлення, але не забудьте перед удобренням полити землю чистою водою.



Малину потрібно підживлювати / Фото Pexels

До речі, є ще один варіант підживлення, про який не варто забувати, і це – попіл. Якщо ви обираєте цей метод, тоді вам потрібно розвести одну склянку попелу у 10 літрах води, перемішати та полити під кожен кущ.