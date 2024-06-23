Уже пора готовить подкормку для невероятного урожая: залейте ею малинник в июле

Позднеспелую малину можно собирать и в августе, однако большую часть урожая собирают все же в июле. И для того, чтобы этот урожай выдался обильным, нужно подобрать правильные подкормки.

Ежегодно садоводы экспериментируют с различными подкормками и пытаются найти те, что будут работать лучше всего. Поэтому вот все работы, которые вам нужно провести с малиной в июле.

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Чем подкормить ремонтантную малину, когда она плодоносит

Первое, что вы должны сделать с малиной в июле – это выбрать наиболее удачное удобрение для нее, которое помогло бы направить все силы куста к формированию больших и сочных ягод. Проверенный вариант, который может использовать для подпитки малины во время того, как она дает плоды – это дрожжи.

Рецепт такой подпитки очень прост:

3 литра воды нужно отстаивать в течение суток;

развести в теплой воде 20 граммов сухих дрожжей;

добавить в отстоянную воду 100 граммов сахара;

вылить дрожжевую массу в воду с сахаром;

размешать и оставить на 3 – 4 часа.

После этого нужно избавиться от сусла, чтобы в растворе прекратилось брожение. Вы можете сразу же развести его в ведре воды или оставить в виде концентрата, чтобы разбавлять позже. На 50 граммов средства нужно добавлять 10 литров воды.

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Под каждый куст нужно будет вносить по литру подкормки, но не забудьте перед удобрением полить землю чистой водой.



Малину нужно подпитывать / Фото Pexels

Кстати, есть еще один вариант подпитки, о котором не стоит забывать, и это – пепел. Если вы выбираете этот метод, тогда вам нужно развести один стакан золы в 10 литрах воды, перемешать и полить под каждый куст.