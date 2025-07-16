15 хвилин, і ваша шафа буде ідеально організована: простий лайфхак

Безлад у шафі може зіпсувати настрій на день з самого ранку – знайти речі, коли вони складені абияк, непросто. Та навести лад можна за лічені хвилини.

Наведення ладу у шафі – це на перший погляд не таке вже й важливе завдання, проте насправді воно суттєво спростить вам життя, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Як прибрати шафу за 15 хвилин

Таке швидке "перезавантаження" шафи експерти радять проводити щотижня. Цей простий трюк творить справжні дива – ваші полиці завжди будуть охайними, а знайти речі буде простіше, ніж будь-коли.

І найкраще, що вам не потрібно перебирати увесь дім – просто знайдіть кілька хвилин на те, аби повернути речі на свої місця. Наприклад, потрібно прибрати усю білизну, що сушиться, повішати все, що має бути повішаним, та переглянути порядок на решті полиць.

Та якщо ви дуже зайняті і не думаєте, що можете викроїти зі свого графіку навіть 15 хвилин, можна почати з 5. Навіть виділення такої невеликої кількості часу кожного тижня може дати свої результати.

Втім, це не єдиний спосіб організувати шафу. Є кілька інших варіантів, на які варто звернути увагу.

Скидання налаштувань

Якщо у вас немає надійної основи, підтримувати порядок непросто. Адже неможливо підтримувати систему, яка не працювала від початку.

Якщо ви відчуваєте, що прибирання не дає бажаного результату, можливо, настав час прибрати усі речі з шафи та перекласти їх за новим принципом. Можна організувати за кольором, видом одягу чи почати з розвішаних речей, перейти до складених і тоді розставити взуття.



Шафу потрібно організувати / Фото Pexels

Складайте шафу відповідно до того, як ви живете

Дуже приємно бачити шафу, що нагадує пости з інстаграму чи картинки з Pinterest, та така система організації може не підходити до вашого способу життя та створювати більше безладу, ніж порядку.

Тримайте у шафі кошик

Замість того, аби залишати речі, які ви вже не можете носити, у шафі чи купою деінде, краще мати спеціально відведене місце для них. Наприклад, ви можете класти туди речі, які потребують ремонту, хімчистки, чи які ви плануєте викинути.

До слова, раніше ми розповідали, які речі блокують грошові потоки в домі та заважають розбагатіти – краще викинути їх одразу.

Завжди повертайте все на місця

Ця порада може видатися очевидною, та вона може заощадити вам чимало часу на прибиранні. Якщо після носіння речі ви одразу ж повернете її на вішак чи акуратно складете на полицю, це означатиме, що вам не доведеться робити цього пізніше.

Окрім того, якщо повторити цю дію достатню кількість разів, розкладання речей по місцях швидко ввійде у звичку.