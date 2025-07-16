15 минут, и ваш шкаф будет идеально организован: простой лайфхак

Беспорядок в шкафу может испортить настроение на день с самого утра – найти вещи, когда они сложены кое-как, непросто. Но навести порядок можно за считанные минуты.

Наведение порядка в шкафу – это на первый взгляд не такая уж и важная задача, однако на самом деле она существенно упростит вам жизнь, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как убрать шкаф за 15 минут

Такую быструю "перезагрузку" шкафа эксперты советуют проводить еженедельно. Этот простой трюк творит настоящие чудеса – ваши полки всегда будут опрятными, а найти вещи будет проще, чем когда-либо.

И лучше всего, что вам не нужно перебирать весь дом – просто найдите несколько минут на то, чтобы вернуть вещи на свои места. Например, нужно убрать все белье, что сушится, повесить все, что должно быть повешенным, и пересмотреть порядок на остальных полках.

Но если вы очень заняты и не думаете, что можете выкроить из своего графика даже 15 минут, можно начать с 5. Даже выделение такого небольшого количества времени каждую неделю может дать свои результаты.

Впрочем, это не единственный способ организовать шкаф. Есть несколько других вариантов, на которые стоит обратить внимание.

Сброс настроек

Если у вас нет надежной основы, поддерживать порядок непросто. Ведь невозможно поддерживать систему, которая не работала изначально.

Если вы чувствуете, что уборка не дает желаемого результата, возможно, пришло время убрать все вещи из шкафа и переложить их по новому принципу. Можно организовать по цвету, видом одежды или начать с развешанных вещей, перейти к сложенным и тогда расставить обувь.



Шкаф нужно организовать / Фото Pexels

Составляйте шкаф в соответствии с тем, как вы живете

Очень приятно видеть шкаф, напоминающий посты из инстаграма или картинки с Pinterest, но такая система организации может не подходить к вашему образу жизни и создавать больше беспорядка, чем порядка.

Держите в шкафу корзину

Вместо того, чтобы оставлять вещи, которые вы уже не можете носить, в шкафу или кучей где-нибудь, лучше иметь специально отведенное место для них. Например, вы можете класть туда вещи, которые требуют ремонта, химчистки, или которые вы планируете выбросить.

К слову, ранее мы рассказывали, какие вещи блокируют денежные потоки в доме и мешают разбогатеть – лучше выбросить их сразу.

Всегда возвращайте все на места

Этот совет может показаться очевидным, и он может сэкономить вам немало времени на уборке. Если после ношения вещи вы сразу же вернете ее на вешалку или аккуратно сложите на полку, это будет означать, что вам не придется делать этого позже.

Кроме того, если повторить это действие достаточное количество раз, раскладывание вещей по местам быстро войдет в привычку.