3 найбільш ефективні підживлення для перцю: отримаєте подвійний врожай

Вчасне підживлення може сприятиме покращенню врожайності ваших рослин. І перець – це зовсім не виняток.

Якщо ви плануєте вирощувати перець, тоді вам потрібно знати всього кілька дієвих засобів, які забезпечать для вас стабільний та рясний урожай цієї культури. Перевага засобів не тільки в ефективності, але ще й у доступності.

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Чим можна підживити перець

Дуже часто садівники та городники шукають нові й нові способи підживлювати перці та інші культури. Та ви можете вважати свій пошук закінченим, адже три найкращі підживлення, які примножать ваш урожай, вже знайдені.



Перець потрібно підживлювати / Фото Pexels

Молоко з йодом. Для того, щоб приготувати суміш, потрібно взяти молоко та розвести у літрі продукту 10 крапель йоду. Після цього потрібно додати ще 9 літрів води та внести розчин під корінь перців.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах . В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Деревний попіл. На 1 літр води вам знадобиться одна столова ложка попелу. Настій потрібно настоювати протягом доби перед використанням, а після цього можна поливати перці під корінь.

Борна кислота. Її використовують у пропорції 5 грамів на 5 літрів води. Вносити розчин потрібно під корінь.

Вносити добрива можна і в середині липня, тож не пропустіть ідеальний час для того, щоб покращити свій урожай на городі за допомогою вдалих та ефективних підживлень.