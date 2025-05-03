Ви будете здивовані, наскільки брудним може виявитися фільтр вашої пральної машини, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". Він забивається і брудом, і пилом, і волоссям. Тож чищення кілька разів на сезон – обов'язкове.

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Як почистити фільтр пральної машини?

Преш за все, потрібно запам'ятати, у яких випадках потрібно чистити фільтр вашої пралки. Окрім того, що це потрібно регулярно робити кожні 3 місяці, також потрібно звернути увагу на такі ситуації:

прилад видає дивні звуки під час роботи;

не включається функція віджиму;

з машинки неприємно пахне;

пристрій працює з затримками.

У пральній машинці зазвичай забиваються два фільтри – дренажний та вхідний. Часто зливний, або ж дренажний фільтр розташований у правому нижньому куті машинки: це та сама непомітна квадратна частина, в якій знаходиться сіточка. Дуже часто вона забивається волоссям та іншим сміттям, що потрапляє у прилад під час прання.

Втім, залежно від марки, фільтр може розташовуватися у різних місцях. У випадку з горизонтальними пральними машинками, фільтр може ховатися в іншому місці.



Фільтр пральної машини потрібно чистити вчасно / Фото Pexels

А ось вхідний фільтр варто шукати у задній частині пральної машини. Він також може забиватися, і через це вода не буде надходити у прилад. Чищення вхідного фільтра – це завдання непросте: потрібно витягнути шланг, очистити його.

До речі, раніше ми вже розповідали про різні прикмети, які існують про прання. Зокрема пояснювали, чому не можна прати одяг ввечері.

Якщо ви помітили. що машинка без проблем пере, навіть не видає звуків чи не виділяє неприємного запаху, але після прання вода не відходить – це також величезна ознака, що забився фільтр.

Ось який процес чищення фільтра:

вимкніть пральну машину та витягніть з неї усі речі;

підкладіть ганчірку під пристрій, аби вода не потекла на підлогу;

знайдіть фільтр та викрутіть його проти годинникової стрілки;

промийте насос під водою та висушіть його;

протріть ганчіркою місця біля фільтра, і всередині теж;

помістіть сітку назад.

Звучить дуже просто, але часто у людей виникає проблема з тим, аби викрутити фільтр. У такому випадку потрібно сильно потягнути його на себе, а після цього трохи покрутити вліво, а тоді знову вправо. Коли чищення не проводилося досить довго – це абсолютно нормально, фільтр може стати менш рухливим. Та якщо витягнути фільтр не вийшло, зверніться до майстрів.