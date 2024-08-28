На щастя, очистити каструлю, що пригоріла, насправді дуже просто. Втім, для того, аби це зробити, потрібно знати правильні способи та засоби.

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Як і чим чистити каструлю, яка пригоріла

На жаль, універсального засобу для очищення усіх без винятку каструль не існує. Під час очищення потрібно враховувати кілька різних факторів, і один з них – це матеріал, з якого виготовлена каструля.

Але кілька способів можуть бути корисними для більшості матеріалів. Ви можете трохи поекспериментувати та спробувати кілька різних методів.

Лимонна кислота з соком лимона

Ви можете спробувати саме цей засіб для очищення каструль, адже він чудово діє на застарілі забруднення. Це чудовий спосіб для тих людей, у яких немає дуже багато часу для пошуків різних засобів, адже лимонна кислота зазвичай є вдома у кожного.



Каструлі потрібно вчасно мити / Фото Pexels

Метод підходить для усіх видів каструль, проте під час очищення антипригарного чи емальованого посуду вам потрібно бути обережними. Отож, ось як очистити каструлю:

візьміть упаковку лимонної кислоти та змішайте з лимонним соком;

нанесіть засіб на дно каструлі масажними рухами;

залиште принаймні на 2 години;

зрештою змийте теплою водою.

Сода та господарське мило

Ще один надійний засіб – це сода та господарське мило, і він буде особливо корисним для боротьби із накипом та нагаром. Метод підходить для каструль з нержавіючої сталі та навіть антипригарних та емалевих. Отож, вам потрібно взяти 2 столові ложки соди та ложку тертого господарського мила, а також трохи води.

Змішайте мило та соду у невеликій місткості, а потім поступово додайте трохи води у суміш, ретельно вимішуючи у пасту. Її нанесіть та забруднені ділянки – особливо на ті, що містять пригорілі плями.

Залиште на півтори години, а після цього ретельно вимийте каструлю м'якою губкою чи ганчіркою.