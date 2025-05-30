Навіть старий лінолеум почне блищати від чистоти: ось як його почистити

Певно, більшості людей доводилося зіштовхуватися з проблемою, що підлога стає брудною за лічені години після того, як ви її помили. Втім, досягнути більш тривалого результату все ж можливо з застосуванням всього кількох лайфхаків.

Не надто приємно приходити додому, коли перш за все в очі впадає брудний та тьмяний лінолеум. І часом може здаватися, що впоратися з цією проблемою можна тільки одним способом – заміною цього лінолеуму. Втім, це не так, і його ще можна досить легко відчистити, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".

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Чому лінолеум з часом стає тьмяним?

Чимало людей, щойно помічають, що лінолеум тьмянішає, намагаються відмити та натерти його різноманітними способами. Та вони навіть не замислюються про те, що деякі продукти можуть негативно впливати на нього – і так роблять тільки гірше.

До речі, раніше ми вже розповідали, як можна очистити підошву праски від нагару – це робиться дуже швидко.

Отож, ось кілька основних причин, через які лінолеум тьмяніє:

Пил та сміття з вулиці . Якщо ви живете біля дороги, тоді шанси мати блискучий лінолеум, на жаль, падають. Вхідні двері можуть бути джерелом пилу, але у таких випадках він зазвичай проникає і через вікна.

. Якщо ви живете біля дороги, тоді шанси мати блискучий лінолеум, на жаль, падають. Вхідні двері можуть бути джерелом пилу, але у таких випадках він зазвичай проникає і через вікна. Їжа та рідини. Якщо ви проливали різні напої чи просипали їжу на підлогу, це також, вочевидь, може стати причиною забруднень. І якщо не очистити їх швидко, вони можуть увібратися у лінолеум та залишити слід надовго, а то й назавжди.

Якщо ви проливали різні напої чи просипали їжу на підлогу, це також, вочевидь, може стати причиною забруднень. І якщо не очистити їх швидко, вони можуть увібратися у лінолеум та залишити слід надовго, а то й назавжди. Недостатньо часте прибирання . Якщо у вас немає графіка прибирання, це може призвести до накопичувального ефекту – тобто скупчення сміття, пилу та бруду на поверхні. І що рідше ви прибираєте, то важче відмити підлогу.

. Якщо у вас немає графіка прибирання, це може призвести до накопичувального ефекту – тобто скупчення сміття, пилу та бруду на поверхні. І що рідше ви прибираєте, то важче відмити підлогу. Неправильний догляд . Деякі люди все ще вірять, що для блиску лінолеум потрібно натирати олією, або ж використовують агресивні мийні засоби для максимального очищення. Все це може призвести до того, що лінолеум тільки складніше відмити або ж підтримувати яскравим.

. Деякі люди все ще вірять, що для блиску лінолеум потрібно натирати олією, або ж використовують агресивні мийні засоби для максимального очищення. Все це може призвести до того, що лінолеум тільки складніше відмити або ж підтримувати яскравим. Перетягування меблів та стирання верхнього шару лінолеуму. Якщо ви часто рухаєте меблі, це може призвести до того, що лінолеум поступово почне зношуватися та стиратися. На ньому почнуть з'являтися подряпини, а поверхня стане менш привабливою.



Підлогу потрібно вчасно мити / Фото Pexels

Як чистити лінолеум?

А тепер вже час дізнатися, як ж правильно мити підлогу з лінолеумом, аби вона залишалася чистою надовго та не тьмяніла. По-перше, натирати його олією точно не варто!

Натомість можна використати засіб для миття лінолеуму. Він зазвичай недорогий, і вистачить його надовго – і саме він може забезпечити найкраще очищення. Також можна використати засіб для миття посуду, або ж господарське мило з водою – та після цього потрібно помити підлогу ще раз звичайною водою.

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Ще один дуже популярний і справді дієвий народний метод – це оцет. Потрібно додати всього 2 столові ложки засобу на літр води.

Ось кілька основних порад щодо миття лінолеуму: