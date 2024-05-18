Чимало людей використовують мікрохвильову піч майже кожного дня, і через це вона може дуже швидко забруднюватися. І для того, аби відтермінувати прибирання, вам варто використовувати спеціальну кришку, якою потрібно напривати їжу.

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Як помити мікрохвильовку содою

Харчова сода може бути дуже хорошим способом для миття мікрохвильової печі, адже вона дуже універсальна. Для того, щоб почистити цим продуктом побутовий прилад, вам знадобляться:

2 – 3 столові ложки соди;

миска для мікрохвильовки;

2 склянки води;

губки, щітки та сухі ганчірки.

Перш за все вам потрібно насипати соду у місткість із водою та поставити у мікрохвильовку на 10 – 15 хвилин та включити її на максимальну потужність. Після того, як цей час закінчиться, вам потрібно буде не відкривати дверцята протягом кількох хвилин.

Після цього бруд на стінках розм'якне, і його можна буде досить легко вимити за допомогою простої ганчірки.



Мікрохвильова піч потребує чищення / Фото Pexels

Як помити мікрохвильовку лимоном

Лимон – це ще один продукт з вашої кухні, який може бути корисним для чищення мікрохвильовки. Для цього потрібно взяти:

1 – 2 склянки води;

лимон;

миску для мікрохвильовки;

губки, сухі ганчірки та щітки.

У миску налийте воду та вичавте туди ж лимонний сік. Залишки фрукта потрібно також нарізати та покласти в місткість. Потім помістіть її до мікрохвильовки на 10 – 15 хвилин на велику потужність.

Піч не варто відкривати ще протягом 5 хвилин. Після цього стіни мікрохвильовки потрібно просто потерти губкою та ганчіркою.