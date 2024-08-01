Після заварювання чаю на чашці може залишитися неприємний темний наліт, який губкою просто не відтирається. І це надає чашці неохайного, старого вигляду, особливо, якщо вона біла. Та позбутися його все ж можливо – і у цьому допоможуть прості кухонні продукти.

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Лимонна кислота

Сік лимона, або ж лимонна кислота – це засіб, який чудово впорається зі старими плямами на посуді. Все, що вам потрібно зробити – це засипати 2 чайні ложки лимонної кислоти чи вичавити всередину сік половини лимона. Розітріть речовину по стінках та залиште так приблизно на 5 хвилин.

Після цього промийте чашку гарячою водою та витріть залишки бруду губкою.



Лимонною кислотою можна помити чашки / Фото Pexels

Сода

Харчова сода, яка є на кожній кухні – це ще один незамінний помічник у видаленні старих неприємних плям. І використовувати її можна у чистому вигляді, та це може пошкодити покриття чашки. Тож для того, аби пом'якшити засіб, ви можете додати кілька крапель теплої води та замістити "кашку". Розітріть її по стінках чашки та губкою видаліть наліт.

Сіль

Якщо у вас вдома є сіль великого помелу, тоді ви легко впораєтеся із будь-якими забрудненнями. Ось тільки цей спосіб не дуже надійний: річ у тому, що крупинки солі можуть пошкодити поверхню чашки, і на ній може з'явитися павутинка тріщин.

Для того, щоб очистити ретельно, але м'яко, ви можете замочити чашки на кілька годин у сольовому розчині.

Зубна паста

Вам потрібно нанести трохи пасти на губку, а після цього потерти найбільш забруднені місця. Наліт почне сходити прямо у вас на очах.