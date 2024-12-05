Якщо ви зазирнули в чайник і виявили, що зсередини він весь покрився нальотом та білим вапняним накипом, діяти потрібно відразу ж, повідомляє 24 Канал з посиланням на Moyo.

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Лимонна кислота

Перший спосіб, який варто спробувати, якщо ви помітили накип у чайнику – це лимонна кислота, або ж часточки свіжого лимона. Це не тільки ефективний, але й копійчаний метод, який працює і з емальованими, і з електричними чайниками. На літр води вам потрібно використати чверть лимона або ж кілька ложок кислоти.

Залийте чайник водою, доведіть її до кипіння та залиште охолоджуватися. Після цього вилийте вміст та кілька разів сполосніть посудину – і бруду як не бувало.



Чайник можна почистити лимонною кислотою / Фото Pexels

Оцет

Підходить цей метод для металевих, пластмасових та скляних електричних чайників. Для чищення потрібний 9% оцет, але застосовувати його потрібно обережно – особливо людям, які є чутливими до сильних запахів.

На літр води додавайте 100 мілілітрів оцту та прокип'ятіть суміш. Дайте охолонути та сполосніть чайник. Якщо осад залишився, протріть чайник чистим спонжиком.

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Газована вода

Газованка може бути дуже ефективною для відчищення накипу. Для очищення ви можете використати будь-який солодкий газований напій та діяти так:

відкрийте пляшку і почекайте, поки вивітряться усі гази;

залийте в чайник наполовину та прокип'ятіть;

після цього промийте місткість.

Залишки фруктів та овочів

Шкірки від яблук, груш чи навіть митої картоплі можуть стати дуже корисними у боротьбі із накипом. Їх потрібно закинути всередину чайника та прокип'ятити. Фрукти багаті на природні кислоти та можуть пом'якшити відкладення накипу, тож цей метод точно вартує того, щоб його спробувати.