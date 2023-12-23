Якщо ви прихильниця свіжого та пахучого одягу, то не забувайте виділяти кілька хвилин на миття своєї мишини. Ви помітите, як ваше вбрання стане чистішим, а на ньому довше залишатиметься запах від порошку.

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Ви могли й не здогадуватися, але такі бактерії як сальмонелла чи кишкова паличка від спідньої білизни часто залишаються на пральній машинці. Мийте машинку один раз на місяць, щоб бути певними в тому, що вона перебуває в чистому стані.

Як очистити пральну машинку

Крок 1

Спеціальним сприєм для пральних машин обприскайте внутрішню частину. Такий засіб можна придбати в побутових магазинах. Він запобігає появі мінералів жорсткої води, накипу, бактеріям. Залишіть спрей на 30 хвилин.

Крок 2

Зубною щіткою почистіть дозатори для відбілювача або ж витягніть ящик та помийте їх вручну тканиною.

Якщо у вашої машини фронтальний навантажувач, видаліть волосся і сміття з гумової прокладки всередині дверцят. Також протріть внутрішню частину стулок, поки вони не стануть чистими. Якщо ваша машина оснащена фільтром за люком, зніміть фільтр і промийте сміття та бруд.



Поради, як правильно помити пральну машинку / Фото Pexels

Крок 3

Після того, як ви очистите барабан, запустіть порожній цикл з гарячою водою та протріть пральну машинку зовні.

Крок 4

Після очищення залишіть люк відкритим, щоб висушити внутрішні частини машини. Це варто робити після кожного прання.