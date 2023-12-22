Навіть, якщо вам здається, що ви прибрали кожен куточок та закуток, експерти з прибирання припускають, що ви все ж таки могли недогледіти кілька місць.

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Так часто буває в поспіху та й навіть втома дає про себе знати під час прибирання, тож машинально ми забуваємо про кілька важливих речей, які все ж таки варто прибрати.

Вимикачі світла

Ми торкаємося вимикачів кілька разів на день, але зовсім забуваємо їх помити або хоча б протерти, а саме в цих місцях накопичується бруд, тому їх навіть важливо витирати.

Однак використовуйте для цього суху ганчірку, не варто їх мити чи протирати вологою ганчіркою.



Цю деталь ми часто забуваємо протерти / Фото Home and Smart

Вентиляційні отвори

Це місце особливо ретельно треба очищувати, адже з часом вентиляційні отвори накопичуються брудом та перешкоджають проходженню повітря. Щоб найкраще їх відмити – відкрутіть кришки та замочіть в мильній воді.

Стельові молдинги

На стельових молдингах часто може бути павутина, тому ретельно обдивіться їх та витріть висувною шваброю. Важливо, щоб вона була сухою та не забруднила стелю чи стіну.

Витяжки

Жирні відкладення з’являються на витяжках кожного разу після того, як ми готуємо їжу. Щоб з часом не було жирових нашарувань, постарайтеся взяти у звичку чистити витяжки постійно під час прибирання.

Протріть зовнішню частину витяжки рушником із мікрофібри або паперовим рушником, змоченим сумішшю оцту та води. Потім очистіть фільтр. Зніміть його й помістіть в раковину наповнену гарячою водою, милом для миття посуду та харчовою содою та залишіть на 10-15 хвилин.

Пральна машинка

Якщо ваші білі речі виглядають тьмяними, а свіжий одяг не такий чистий, як зазвичай, то причиною може бути саме пральна машинка. Використовуйте для очищення спеціальні таблетки. Для цього вам треба запустити звичайний цикл прання з гарячою водою та кинути таблетку в барабан.



Час від часу пральну машинку також треба мити / Фото Bosch Siemens

Сушарки

Навіть якщо ви наповните сушарку чистим одягом, внутрішня частина сушарки також забруднюється. Періодично перевіряйте сушарку та протирайте її зсередини сумішшю води та оцту.

Середина вашої шафи

Внутрішню частину шафи також потрібно прибирати: протріть вішалки, органайзери для вбрання чи коробки з речима, на яких зверху може зберігатися пил.