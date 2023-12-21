Ванни виготовляють з різних матеріалів, але найчастіше з емалі, акрилу та порцеляни, а це означає, що кожна ванна матиме різний вплив на кожен вид засобів для виведення плям іржі. До прикладу, відбілювач може знебарвити акрилові ванни.

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Саме тому пропонуємо вам кілька варіантів, які допомагають очистити ванну від плям іржі. Ці засоби можна зробити самостійно.

Лимонний сік та сіль

Пів склянки лимонного соку змішайте з 1 чайною ложкою солі. Перемішайте та змочіть в розчині чисту тканину. Нанесіть розчин на пляму від іржі та залиште на деякий час.

Через годину тією ж тканиною протріть забруднену ділянку, ще раз змочивши в розчині. Цей метод повинен допомогти прибрати пляму.

Суміш оцту й солі

В оцті міститься кислота, яка є хорошим очищувачем для багатьох плям. У половині склянки оцту розведіть 2 чайні ложки солі. Перемішайте та виконайте ту ж процедуру, що й у першому методі.

Протріть пляму чистою тканиною, яка змочена в розчині. Залишіть на деякий час, а тоді знову протріть тією ж тканиною. Але будьте обережними, оскільки оцет містить кислоту, яка може не підходити для деяких матеріалів ванн.

WD-40

Якщо вам не підійдуть два перші варіанти, або ж ви боїтеся, що вони пошкодять матеріал ванної через свої кислотні властивості, тоді радимо скористатися спреєм WD-40, який підходить для всіх поверхонь.

Нанесіть спрей на пляму та залишіть на 10 хвилин. Через певний час змочіть чисту тканину спреєм та ретельно протріть пляму. Цей засіб повинен допомогти усунути проблему. Однак не забудьте добре помити ванну від залишків WD-40.