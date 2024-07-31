Одна з дуже поширених проблем вдома – це засмічення каналізації. І тоді у вас не тільки почне повільно зливатися вода, але й кухня чи ванна наповняться неприємними запахами. Та поборотися із цією проблемою можна досить легко.
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Як почистити каналізацію вдома
Перш за все, потрібно подумати про профілактику. Якщо кожного місяця ви будете проводити ретельне прибирання раковини, це може заощадити ваш час, енергію та гроші у більш довгостроковій перспективі.
Але якщо ви вже зіштовхнулися з проблемою, тоді ось що вам потрібно зробити. Візьміть рівні частини білого оцту, дуже гарячої води та харчової соди. Соду потрібно засипати прямо в отвір раковини, а після цього залити оцтом. Почнеться реакція, і коли ви її помітите, злив потрібно накрити тканиною та залишити так на деякий час.
Раковину дуже легко прочистити / Фото Pexels
Після цього вилийте у злив гарячу воду, і ви будете спостерігати, як вона вже вільно стікає у каналізацію. Чимало людей переконують, що цей метод – один з найбільш ефективних, якщо вам потрібно впоратися із запахом з раковини чи з засміченням труби.
Але іноді засмічення спричиняє те, що в раковині щось забилося, і тоді потрібно спробувати кілька альтернативних методів.
- Жир. Жир може з'явитися не тільки від продуктів тваринного походження, але й від олії. Сам собою він створює липкий осад, до якого притягуються залишки продуктів, і тоді утворюється сміттєва пробка. А холодна вода може тільки погіршити ситуацію. Ви можете використати хімічний спосіб та купити засіб для чищення раковини у побутовому магазині.
- Їжа. Якщо у раковині накопичилися залишки їжі, їх потрібно витягнути, а після цього ви можете скористатися вантузом. Раковину потрібно на третину залити гарячою водою, а після цього прогнати воду за принципом насоса.