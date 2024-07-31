Одна из очень распространенных проблем дома – это засорение канализации. И тогда у вас не только начнет медленно сливаться вода, но и кухня или ванная наполнятся неприятными запахами. Но побороться с этой проблемой можно достаточно легко.

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Как почистить канализацию дома

Прежде всего, нужно подумать о профилактике. Если каждый месяц вы будете проводить тщательную уборку раковины, это может сэкономить ваше время, энергию и деньги в более долгосрочной перспективе.

Виконані домашні справи означають одне – час переходити до відпочинку та відновлення сил з улюбленою кавою. А щоб процес її приготування не спровокував ще один цикл прибирання, радимо звернути увагу на Gemini у дріпах. В кожному паперовому пакетику міститься порція меленої кави. Тож все, що потрібно для заварювання – улюблена чашка і гаряча вода.

Но если вы уже столкнулись с проблемой, тогда вот что вам нужно сделать. Возьмите равные части белого уксуса, очень горячей воды и пищевой соды. Соду нужно засыпать прямо в отверстие раковины, а после этого залить уксусом. Начнется реакция, и когда вы ее заметите, слив нужно накрыть тканью и оставить так на некоторое время.



Раковину очень легко прочистить / Фото Pexels

После этого вылейте в слив горячую воду, и вы будете наблюдать, как она уже свободно стекает в канализацию. Многие убеждают, что этот метод – один из самых эффективных, если вам нужно справиться с запахом из раковины или с засорением трубы.

Но иногда засорение вызывает то, что в раковине что-то забилось, и тогда нужно попробовать несколько альтернативных методов.