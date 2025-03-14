Унітаз буде блищати від чистоти: потрібний один копійчаний засіб
- Для чищення унітаза можна використовувати народні засоби, такі як гірчичний порошок або суміш лимонної кислоти з попелом.
- Основні види забруднення унітаза включають плями іржі, вапняний наліт і сечовий камінь.
Чищення унітаза – це неприємний, проте важливий обов'язок, про який точно не варто забувати. На щастя, для того, аби туалет заблищав від чистоти, вам не потрібно витрачати багато грошей.
В магазинах ви можете знайти чимало спеціалізованих засобів для чищення різноманітної сантехніки, повідомляє 24 Канал. Та якщо ви не хочете витрачати гроші чи використовувати вдома агресивну хімію, не біда – народні засоби діятимуть анітрохи не гірше.
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Чому забруднюється туалет?
Звісно, через постійне використання унітаз буде бруднитися, проте окрім звичайної тьмяності можуть виникнути й інші види бруду: як-от вапняний наліт чи сечовий камінь. І не всі знають, звідки вони беруться та як з ними боротися.
Раніше ми вже розповідали, як відмити сечовий камінь з унітаза, аби назавжди розпрощатися з цією неприємною проблемою.
Ось основні види забруднення на унітазі:
- Плями іржі. Темно-рудий наліт з'являється через старі труби та проржавілі деталі всередині бачка. Або ж у вашій воді може бути високий вміст заліза. Тоді оксиди осідають на емальованих стінках та залишають слід.
- Вапняний наліт. Брудно-сірі відкладення утворюються через солі кальцію та магнію, що містяться у жорсткій воді. Кристали осідають на поверхні та з часом перетворюються на досить товстий шар.
- Сечовий камінь. До складу сечі входить багато мінералів, які можуть накопичуватися на поверхні унітаза та перетворитися на кам'яний наліт коричневого кольору.
Але кілька простих народних засобів можуть швидко розібратися з усіма цими проблемами.
Унітаз можна помити народними засобами / Фото Pexels
Гірчичний порошок
Зробити суміш досить просто: потрібно тільки замішати 2 столові ложки сухої гірчиці, стільки ж лимонної кислоти та додати 4 ложки крохмалю. Потихеньку вливайте воду, постійно помішуючи суміш, поки не утвориться кашка.
Намочіть унітаз, а після цього рівномірно ввітріть суміш в брудні плями на сантехніці та залиште на 30 хвилин. Після цього потрібно потерти суміш щіткою, а залишки змити водою.
Лимонна кислота та попіл
Змішайте деревний попіл та лимонну кислоту у рівних пропорціях – як правило, для обробки унітаза вистачить двох пачок кислоти та стільки ж попелу. Ретельно змішайте інгредієнти та зволожте чашу унітаза. Після цього насипте в неї суміш й залиште до ранку.
Почистьте щіткою і промийте унітаз.