Унитаз будет блестеть от чистоты: нужно одно копеечное средство
- Для чистки унитаза можно использовать народные средства, такие как горчичный порошок или смесь лимонной кислоты с пеплом.
- Основные виды загрязнения унитаза включают пятна ржавчины, известковый налет и мочевой камень.
Чистка унитаза – это неприятная, но важная обязанность, о которой точно не стоит забывать. К счастью, для того, чтобы туалет заблестел от чистоты, вам не нужно тратить много денег.
В магазинах вы можете найти немало специализированных средств для чистки разнообразной сантехники, сообщает 24 Канал. Но если вы не хотите тратить деньги или использовать дома агрессивную химию, не беда – народные средства будут действовать ничуть не хуже.
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Почему загрязняется туалет?
Конечно, из-за постоянного использования унитаз будет пачкаться, однако кроме обычной тусклости могут возникнуть и другие виды грязи: например известковый налет или мочевой камень. И не все знают, откуда они берутся и как с ними бороться.
Ранее мы уже рассказывали, как отмыть мочевой камень из унитаза, чтобы навсегда распрощаться с этой неприятной проблемой.
Вот основные виды загрязнения на унитазе:
- Пятна ржавчины. Темно-рыжий налет появляется из-за старых труб и проржавевших деталей внутри бачка. Или же в вашей воде может быть высокое содержание железа. Тогда оксиды оседают на эмалированных стенках и оставляют след.
- Известковый налет. Грязно-серые отложения образуются из-за солей кальция и магния, содержащихся в жесткой воде. Кристаллы оседают на поверхности и со временем превращаются в достаточно толстый слой.
- Мочевой камень. В состав мочи входит много минералов, которые могут накапливаться на поверхности унитаза и превратиться в каменный налет коричневого цвета.
Но несколько простых народных средств могут быстро разобраться со всеми этими проблемами.
Унитаз можно помыть народными средствами / Фото Pexels
Горчичный порошок
Сделать смесь достаточно просто: нужно только замешать 2 столовые ложки сухой горчицы, столько же лимонной кислоты и добавить 4 ложки крахмала. Потихоньку вливайте воду, постоянно помешивая смесь, пока не образуется кашица.
Намочите унитаз, а после этого равномерно вотрите смесь в грязные пятна на сантехнике и оставьте на 30 минут. После этого нужно потереть смесь щеткой, а остатки смыть водой.
Лимонная кислота и пепел
Смешайте древесную золу и лимонную кислоту в равных пропорциях – как правило, для обработки унитаза хватит двух пачек кислоты и столько же пепла. Тщательно смешайте ингредиенты и увлажните чашу унитаза. После этого насыпьте в нее смесь и оставьте до утра.
Почистите щеткой и промойте унитаз.