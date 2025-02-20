Прибирання туалету – це той неприємний обов'язок, який хочеться скоротити до мінімуму, повідомляє 24 Канал. Втім, якщо проводити його недостатньо регулярно, це може призвести до того, що санвузол вкриється неприємним жовтим нальотом, позбутися якого буде непросто.

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Як почистити унітаз від вапняного нальоту?

В магазинах можна знайти чимало спеціальних засобів для чищення ванної та унітаза, але далеко не всі хочуть використовувати на них агресивну хімію. І якщо ви хочете заощадити чи скористатися більш екологічними альтернативами, можна спробувати кілька народних методів, які вже роками доводять свою ефективність.

Бабусі вже десятками років для видалення вапняного нальоту використовують звичайнісінький розчин оцту: потрібно розвести столовий оцет у співвідношенні 1:1, а тоді залити ним унітаз і залишити на ніч.



Вапняний наліт можна легко відмити / Фото Pexels

Після цього потрібно почистити наліт щіткою та залишити засіб ще на 30 хвилин, аби він остаточно розправився з забрудненнями. Також до оцту можна додати і харчову соду, аби чищення було ще більш ефективним. Такий метод допоможе розібратися не тільки з вапняним нальотом, але й з сечовим каменем, що часто утворюється на унітазах.

Ось як використати оцет та соду для чищення туалету:

залийте в унітаз 1 – 2 склянки оцту;

додайте склянку соди;

дайте суміші постояти 15 – 30 хвилин, а після цього почистьте все якісно щіткою.

Ще один популярний метод очищення унітаза народними підручними засобами – це лимонна кислота. Для того, аби вона подіяла, потрібно всього 3 – 4 ложки продукту: засипте їх прямо в унітаз, а після цього залиште на кілька годин, а краще на ніч. Згодом туалет потрібно почистити щіткою та змити воду.