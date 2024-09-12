Жирні плями на кухні – це проблема, з якою доводиться зіштовхуватися кожній людині. І далеко не завжди зрозуміло, як з ними впоратися. Адже такі забруднення – одні з найскладніших на кухні. Але вам необов'язково купувати дорогу хімію для того, щоб відчистити їх.

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Чим можна роз'їсти старий жир

Багаторічний жир прибрати особливо складно – він не просто неприємний, але і твердий, а також сильно в'їдається в поверхню. Втім, кілька ефективних засобів допоможуть впоратися з ним надзвичайно швидко.

Харчова сода та оцет

Ці два компоненти можуть створити реакцію, яка чудово впорається із жирними плямами. Вам потрібно просто насипати соду на забруднення, додати туди оцет та залишити так на 10 – 15 хвилин. Після цього візьміть жорстку губку та потріть залишки жиру, а згодом змийте усе чистою водою.

Гаряча вода з мийним засобом

Мийний засіб для посуду був створений для того, щоб відчищати жир. Тож іноді достатньо просто використати достатньо гарячу воду та занурити предмети у неї. Особливо корисним цей простий метод буде у випадку, якщо ви помітили застарілі забруднення на посуді – наприклад, на каструлях чи сковорідках.



Жир потрібно вчасно відмивати / Фото Pexels

Але якщо жир дуже застарілий, тоді вам знадобиться більш інтенсивний підхід. І чимало експертів вважають поєднання пасти з соди та лимонної кислоти найбільш ефективним засобом. Нанесіть цю пасту на забруднення, а після цього залиште на кілька хвилин та потріть губкою.