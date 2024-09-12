Він готується з ферментованих яблук. Їх подрібнюють, вичавлюють з них сік, а потім доводять до певного бродіння. Вважається, що нефільтрований яблучний оцет є корисним, втім багато хто з нас міг й не знати про те, чим же він такий особливий.

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Допомагає втрачати вагу

Якщо ви займаєтеся спортом та вживаєте здорову їжу, то додавання яблучного оцту в страви може потенційно допомогти втратити зайву вагу. У дослідженні опублікованому в International Journal of Exercise Science йдеться про те, що оцет здатен зменшити жирові відкладення в тілі.

Покращує засвоєння речовин

Яблучний оцет корисний для травлення. Дослідження у Fish Physiology and Biochemistry зазначає, що цьому сприяє кислотність, яка стимулює вироблення травних ферментів, які сприяють розщепленню та засвоюванню поживних речовин.

Яблучний оцет має багато переваг
Яблучний оцет має багато переваг / Фото Unsplash

Полегшує печію

Деякі люди можуть відчувати печію через те, що у них виробляється занадто мало шлункової кислоти. Саме тому можете спробувати додавати оцет в салати чи будь-які інші страви, щоб помітити, чи справді він допоможе вирішити вашу проблему.

Освіжує подих

Це може здатися дивним, втім яблучний оцет справді може освіжити подих, а все тому, що вб’є бактерії, які виділяють поганий запах з рота. Кислотність створить середовище, яке для вмить знищить всі бактерії.

Дехто розводить яблучний оцет з водою й п’є, втім фахівці рекомендують додавати його до страв. Кілька крапель оцту можна влити в салат, який вже заправлений оливковою олією чи пряними травами. Також він чудово підходить для різноманітних маринадів.