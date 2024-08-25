Звісно, коли заходите до ванної кімнати, хочеться бачити перед собою біленьку ванну – без жовтизни та нальоту. І досягти такого результату можна вдома власними силами, і для цього навіть не потрібно витрачати багато грошей.

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Як почистити жовту ванну

Перед тим, як переходити безпосередньо до очищення, потрібно запам'ятати ще кілька важливих нюансів. Для того, щоб почистити ванну кімнату безпечно, потрібно спершу зрозуміти, з якого матеріалу вона зроблена. Наприклад, в Україні найбільш популярними є такі: з акрилу, чавуну та покриті емаллю.

І не всі засоби підходять для деяких з цих матеріалів.

Акрилова ванна

Для її миття вам потрібно використовувати нейтральні мийні засоби чи кислоти – наприклад, добре працюватиме оцет. Також оберіть м'яку губку чи тканину. Але є кілька речей, яких потрібно уникати: а саме абразивних засобів – соди, порошків для чищення і прання, а також жорстких ганчірок.

Чавунна ванна

Найчастіше чавун покритий емаллю, а вона досить ніжна. Втім, ванна все ще залишається стійкою до агресивних речовин. Чистити її можна будь-якими мийними засобами, але краще робити це м'якими ганчірками без металевих кінців.

А ось уникати під час чищення потрібно надто інтенсивних рухів та перетримки засобів на поверхні.

Емальована ванна

Чистити такі ванни потрібно засобами, що містять луги – содою, сіллю чи лимонною кислотою. Добре працюватиме тканина чи м'яка губка. Але не варто використовувати кислоти, агресивні абразиви тощо. Уникайте сильного тиску під час чищення.



Ванну потрібно мити обережно / Фото Pexels

Як відмити ванну від жовтизни

Відмити жовту ванну можна легко за допомогою прального порошку. Потрібно взяти його необхідну кількість та нанести на мокру поверхню. Краще за все взяти щітку з довгим ворсом, а після цього почати промивати ванну. Після цього засіб потрібно залишити ще на 40 хвилин, а після цього змити теплою водою.

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Ще одна речовина, яка буде дуже корисною – це оцет. Ви можете просто заповнити ванну водою та розчинити у ній півтора літра оцту. Залиште ванну наповненою на ніч, а рано вранці випустіть воду та вимийте стінки губкою чи теплою водою.

Або ж ви можете змочити рушники оцтом та накрити ванну на кілька годин. Після цього промийте все теплою водою, щоб нейтралізувати кислотність.