Найчастіше чайник на кухні зберігається саме на плиті – адже ніколи не знаєш, коли наступного разу доведеться кип'ятити воду. І це досить зручно, та водночас на зовнішніх стінках посудини осідає дуже багато жиру з посуду поряд. Поради 24 діляться, як саме можна почистити чайник без зайвих проблем.

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Розчин з оцту та харчової соди

Якщо ви не знаєте, чим чистити чайник, тоді перш за все потрібно скористатися одним перевіреним способом. Насипте у місткість пів пачки звичайної соди та вилийте туди 50 мілілітрів оцту. Почекайте, поки суміш спіниться, а після цього нанесіть розчин на губку та приступайте до очищення. Важкодоступні місця, до речі, можна почистити за допомогою старої зубної щітки. З цим методом ви зможете очистити чайник швидко та ефективно.

Клей ПВА та мило

Звісно, просто так думка про те, аби чистити чайник клеєм, вам не прийде. Втім, цей засіб на диво ефективний, якщо використати його правильно. Вам потрібно натерти на великій терці шматочок господарського мила, а 250 грамів клею розчинити у гарячій воді. Після цього з'єднайте обидва компоненти та поставте на плиту в місткості, в яку вийде поставити і ваш чайник.

Прокип'ятіть посуд у розчині протягом 20 – 30 хвилин та почистьте губкою. ПВА легко вирішить вашу проблему з жиром на стінках чайника.



Чайник можна помити від жиру / Фото Pexels

Суха гірчиця

Цей спосіб використовували ще наші бабусі, і зараз він не втратив ефективності. Вам потрібно приготувати суміш з чайної ложки сухої гірчиці та такої ж кількості цукрового піску. Додайте туди трохи води, аби вийшла густа паста.

Нею потрібно натерти стінки посуду та залишити до висихання. Після цього потрібно ще раз повторити натирання – до моменту, поки на посуді не з'явиться блиск. А ось вже після цього можна буде промити чайник під проточною водою. Особливо корисним буде цей спосіб, якщо на чайнику є не тільки жир, але й нагар.

Сода, перекис та мийний засіб

Приготуйте мийний засіб, змішавши 3 столові ложки соду, таку ж кількість перекису водню та столової ложки засобу для миття посуду. Змішавши суміш, залиште її у невеликому контейнері. Поставте чайник на вогонь, і коли він закипить, вдягніть міцні рукавички та ретельно обмажте його стінки засобом, який ви зробили.

Потрібно почекати 10 – 20 хвилин, а тоді відправити чайник у раковину і губкою промити його під проточною водою. Цей засіб також допоможе впоратися не тільки з жиром, але й з нагаром.