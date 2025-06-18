Процес дозрівання картоплі можна прискорити: поради від дачників

Збір урожаю картоплі залежить від вибору сорту, посадки та кліматичних умов. Найчастіше овочі збирають наприкінці серпня – на початку вересня, втім процес дозрівання можна пришвидшити.

Повний цикл росту картопля проходить за 4 місяці – від посадки до готових бульб, які можна викопувати, пише 24 Канал з посиланням на Fermer.

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Основною ознакою готовності картоплі до збору є засохле бадилля та груба шкірка. Після цього потрібно викопувати бульби, оскільки запізнілий збір урожаю може збільшити ризик зараження хворобами.

Які є терміни дозрівання картоплі

Ранні сорти дозрівають за 65 днів, скоростиглі за 85 днів, середньостиглі за 95 та пізні за 110 днів. Ранній сорт садять для споживання влітку, але вони мають меншу врожайність та погано зберігаються восени та взимку. А от середньостиглі та пізні сорти добре переносять зберігання в холодну пору року.

Картопля найкраще росте при температурі +18+22°C. Сильна спека, чи волога в період цвітіння, вже здатні погіршити розвиток. Затяжні дощі здатні підвищити появу фітофтору та призвести до формування дрібного урожаю.



Процес дозрівання картоплі можна пришвидшити / Фото Pexels

Щоб збільшити врожайність, картоплю треба обов’язково підживлювати добривами, які здатні вплинути на якість бульб.

Як пришвидшити дозрівання картоплі

У випадку, якщо картоплю потрібно зібрати вже в липні чи серпні, але через погодні ризики цей процес потрібно пришвидшити, то дачники поділилися цікавими методами, які призведуть до швидшого дозрівання бульб.

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За 10 днів до збору урожаю потрібно скосити зелену масу на висоті 20 сантиметрів. Застосування мідного купоросу сприяє швидшому відмиранню зеленої частини, а обробка суперфосфатами стимулюватиме відтік поживних речовин з бадилля до картоплі.